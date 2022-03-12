Предполагаемый убийца Асхаба Эммануэля, молодого дантиста, убитого в офисе Наярита, упал

После убийства Ашаба Эммануэля, молодого студента-стоматолога в Наярите, который был убит во время пребывания в медицинском кабинете, власти штата задержали подозреваемого, который мог быть исполнителем преступления.

Генеральная прокуратура штата Наярит объявила, что Эдвар Миссаэль «Н» был арестован за квалифицированное убийство, которое, в случае осуждения, может привести к тюремному заключению на срок до 50 лет.

События произошли 1 марта около 18:30 вечера, когда Ашаб, изучавший стоматологию в Автономном университете Наярит, был смертельно ранен в стоматологическом кабинете, расположенном в районе Нуэво-Прогресо в городе Халиско, где он работал ассистентом стоматолога.

Расследования, проведенные государственным органом, пришли к выводу, что Ашаб вышел из своего дома в 18 часов 50 минут, чтобы дойти до офиса, который находился всего в двух кварталах от него, потому что он будет ухаживать за пациентом, который запланировал обслуживание по телефону.

Ашаб Эммануэль был студентом-стоматологом в Наярите (Фото: FB Оскар Гонсалес Бонилья)

Но когда он прибыл на подворье, Эммануэль заметил бы, что пациентом был Эдвар Мисаэль, который тут же напал на него и ударил по голове, а затем дважды ранил острым предметом. Это привело к серьезным травмам Ашаба, в том числе одному в грудь, из-за которого у него пошла кровь.

Обвиняемый удалился с места происшествия, полагая, что молодой человек уже мертв, однако ему удалось выбраться и обратиться за помощью к жителям объекта, которые вызвали экстренные службы, уведомили родителей Ашаба и оказали ему первую помощь. Однако он скончался, когда его доставили в больницу.

В ходе расследования FGE установила, что Эдвар запросил услуги своей жертвы по телефону. Свидетели также опознали агрессора и подтвердили, что он отправился в место нападения на Ашаба.

Расследование прокуратуры установило предполагаемого виновника (Фото: ПОЛИЦИЯ ШТАТА ОАХАКА, МЕКСИКА)

«Обвиняемый - бывший бойфренд друга и одноклассника Ашаба, с которым последний имел тесную дружбу, человек, который описывает своего бывшего партнера как насильственного субъекта», - заявили в прокуратуре.

Среди собранных доказательств — видеозаписи безопасности C4 и записи частных предприятий в этом районе. Это позволило властям найти подозреваемого на месте происшествия и убедиться, что он прибыл на белом автомобиле, который он оставил припаркованным и включенным непосредственно перед нападением.

«Эдвар Миссаэль был замечен выходящим из машины, описанной выше, как и компаньон, который все время ждал, чтобы наблюдать за окрестностями офиса, в то время как обвиняемый подошел к машине, чтобы напасть на свою жертву, и как только его задача была выполнена, они удалились на борт вышеупомянутого автомобиля, в котором, когда подвергнутые экспертизе обнаружили биологические доказательства, совпадающие с генетическим профилем жертвы», — говорится в заявлении.

Хотя ранее предполагалось участие человека, опознанного как Хавьер Фелизардо «N», после исчерпания следствия он был исключен, а доказательства предоставили достаточные данные для запроса ордера на арест Эдвара Миссаэля.

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