Предполагаемый убийца Асхаба Эммануэля, молодого дантиста, убитого в офисе Наярита, упал

После убийства Ашаба Эммануэля, молодого студента-стоматолога в Наярите, который был убит во время пребывания в медицинском кабинете, власти штата задержали подозреваемого, который мог быть исполнителем преступления.
Генеральная прокуратура штата Наярит объявила, что Эдвар Миссаэль «Н» был арестован за квалифицированное убийство, которое, в случае осуждения, может привести к тюремному заключению на срок до 50 лет.
События произошли 1 марта около 18:30 вечера, когда Ашаб, изучавший стоматологию в Автономном университете Наярит, был смертельно ранен в стоматологическом кабинете, расположенном в районе Нуэво-Прогресо в городе Халиско, где он работал ассистентом стоматолога.
Расследования, проведенные государственным органом, пришли к выводу, что Ашаб вышел из своего дома в 18 часов 50 минут, чтобы дойти до офиса, который находился всего в двух кварталах от него, потому что он будет ухаживать за пациентом, который запланировал обслуживание по телефону.
Но когда он прибыл на подворье, Эммануэль заметил бы, что пациентом был Эдвар Мисаэль, который тут же напал на него и ударил по голове, а затем дважды ранил острым предметом. Это привело к серьезным травмам Ашаба, в том числе одному в грудь, из-за которого у него пошла кровь.
Обвиняемый удалился с места происшествия, полагая, что молодой человек уже мертв, однако ему удалось выбраться и обратиться за помощью к жителям объекта, которые вызвали экстренные службы, уведомили родителей Ашаба и оказали ему первую помощь. Однако он скончался, когда его доставили в больницу.
В ходе расследования FGE установила, что Эдвар запросил услуги своей жертвы по телефону. Свидетели также опознали агрессора и подтвердили, что он отправился в место нападения на Ашаба.
«Обвиняемый - бывший бойфренд друга и одноклассника Ашаба, с которым последний имел тесную дружбу, человек, который описывает своего бывшего партнера как насильственного субъекта», - заявили в прокуратуре.
Среди собранных доказательств — видеозаписи безопасности C4 и записи частных предприятий в этом районе. Это позволило властям найти подозреваемого на месте происшествия и убедиться, что он прибыл на белом автомобиле, который он оставил припаркованным и включенным непосредственно перед нападением.
«Эдвар Миссаэль был замечен выходящим из машины, описанной выше, как и компаньон, который все время ждал, чтобы наблюдать за окрестностями офиса, в то время как обвиняемый подошел к машине, чтобы напасть на свою жертву, и как только его задача была выполнена, они удалились на борт вышеупомянутого автомобиля, в котором, когда подвергнутые экспертизе обнаружили биологические доказательства, совпадающие с генетическим профилем жертвы», — говорится в заявлении.
Хотя ранее предполагалось участие человека, опознанного как Хавьер Фелизардо «N», после исчерпания следствия он был исключен, а доказательства предоставили достаточные данные для запроса ордера на арест Эдвара Миссаэля.
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