Соглашение с МВФ передано в Сенат, и Хосе Майанс ожидал: «Мы поговорили с Кристиной Киршнер, чтобы уважать решение каждого законодателя»

После того, как соглашение, достигнутое между правительством и Международным валютным фондом (МВФ), получило половину санкции в депутатах, хотя и без поддержки Ла Кампора, глава сенаторов Всефронта Жозе Майянс заверил, что решение каждого законодателя блока будет соблюдено во время дебатов в верхней палате.

«Мы говорили об этом с Кристиной (Киршнер) об этом вопросе, о инициировании лечения (этого законопроекта), а также об уважении к решению, которое принимает каждый сенатор, потому что они представляют каждую из своих провинций и их интересы», - пояснил он.

В то время как он уточнил, что предпочитает не продвигать общую позицию правящей партии в Сенате, отметив, что еще есть некоторые официальные встречи с его коллегами-банкирами, майянцы заявили, что с вице-президентом они договорились о важности предоставления членам своей космической свободы при голосовании.

Именно это произошло в Палате депутатов, где «Весь фронт» был разделен, и хотя некоторые члены блока поддержали проект, другие во главе с Максимо Киршнером отсутствовали на протяжении всей дискуссии, и они только в конце сессии, чтобы проголосовать против.

Вице-президент Кристина Киршнер

Касаясь своей личной позиции, сенатор от Формозы заявил, что предпочитает ничего не продвигать до тех пор, пока не встретится со своим собственным блоком, и заявил, что решение группы «Ла Кампора» отклонить это соглашение связано с «видениями, которые сохраняются по вопросу кредита, особенно из-за уровня уже взятое на себя обязательство, которое превысило коммерческие и производственные возможности страны».

«В этом году 19 миллиардов долларов должны были быть выплачены, а в следующем году еще 20 миллиардов. Соблюдать это было невозможно. Правительство всегда четко заявляло, что у нас не может быть такого уровня расходов, потому что у нас есть другие обязательства», - добавил он.

С другой стороны, майя проанализировали, что голосование в поддержку соглашения, подписанного членами Хунто за смену депутатов, соответствует тому факту, что «взятие на себя заслуг произошло от этой политической силы».

Кроме того, он посчитал, что обсуждение этого законопроекта в Сенате будет «очень похоже» на то, что проходило в Палате депутатов, поэтому посчитал, что «лечение будет дано немедленно».

«Я думаю, что есть очень важный ответ на концентрацию, которая была проведена в депутатах. Здесь также очень похожий климат, поэтому я не хочу ничего продвигать, потому что, очевидно, нам нужно провести собрание блока, но я думаю, что лечение состоится немедленно».

В Палате депутатов Максимо Киршнер проголосовал против соглашения с МВФ

В этой связи он пояснил, что в понедельник в 15 ч. 00 м. он представит экономическую группу во главе с министром экономики Мартином Гусманом на пленарном заседании Бюджетного комитета. Правящая партия стремится ускорить парламентское время, учитывая, что, если это соглашение не будет одобрено, Аргентина может объявить дефолт 22 марта из-за несоблюдения срока действия 2,8 миллиарда долларов.

Как и в депутатах, министр экономики Мартин Гусман, руководитель аппарата Хуан Манзур, президент Центрального банка Мигель Пеше и глава AFIP Мерседес Марко дель Понт примут участие в работе Голубой комнаты. Все они будут сопровождаться другими должностными лицами из их соответствующих портфелей.

Правительство намерено, чтобы прения в комитете проходили быстро и лаконично в Сенате. Они хотят, чтобы был только один день обмена (понедельник) и чтобы во вторник мнение было подписано на сессию в среду. Фактически, звонок в комитет указывает, что в понедельник он будет перемещен в промежуточную комнату и что работа возобновится во вторник в 14:00.

«Моя позиция заключается в том, что во вторник будет депеша и попытается лечить его на той же неделе на месте проведения», - прокомментировали этот момент майянс.

В пятницу утром Палата депутатов одобрила законопроект, который поддерживает соглашение с МВФ о реструктуризации долга бывшего президента Маурисио Макри после более чем тринадцати часов дебатов, завершившихся положительным голосованием 202 законодателей против 37 отрицательных и 13 воздержавшихся.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: