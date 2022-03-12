Техас: судья препятствует расследованию дел родителей трансмолодежи

Техасский судья в пятницу запретил штату расследовать вопрос о подтверждении пола трансгендерных подростков как жестокое обращение с детьми.

Окружной судья Эми Кларк Мичем издала временный судебный запрет, запрещающий штату выполнять директиву губернатора-республиканца Грега Эббота о том, чтобы заставить Департамент по делам семьи и защите (DFPS) расследовать жалобы молодых людей, получающих этот вид помощи.

Новая мера расширяет более ранний приказ Мичума, который блокировал государственное расследование в отношении родителей подростка-трансгендера.

Американский союз гражданских свобод (ACLU) и Lambda Legal, организация по защите прав ЛГБТК, подали иск от имени родителей 16-летнего ребенка в связи с расследованием и директивой Эббота.

Мичем назначил судебный процесс на 11 июля, чтобы оспорить указ губернатора.

Судья постановил, что, издав директиву без нового закона или правила, действия губернатора и должностных лиц «нарушают разделение властей, недопустимо вторгаясь в законодательную сферу».

Эта жалоба стала первым отчетом о родителях, расследованных после указа Эббота и предыдущего, не имеющего обязательной юридической силы юридического решения генерального прокурора-республиканца Кена Пэкстона, в котором некоторые виды лечения, подтверждающие пол, назывались «жестоким обращением с детьми». DFPS заявила, что она возбудила девять запросов в соответствии с директивой и заключением.

«Сегодняшнее решающее решение приносит необходимое облегчение трансгендерам в Техасе, но мы не можем прекратить борьбу», — заявил Брайан Клостербур, адвокат ACLU в Техасе, в заявлении после постановления.

Эти группы также представляют клинического психолога, который заявил, что мера губернатора обязывает его выбирать между сообщением о своих клиентах штату или потерей лицензии, среди прочих санкций.

«(Директива Эббота) указывает этим семьям на особый контроль, стигматизирует их, вторгается в их частную жизнь и нарушает основополагающее право родителей решать, что лучше для их ребенка», - сказал Пол Кастильо, адвокат Lambda Legal, в конце слушаний с Meachum, в течение всего дня.

Пэкстон заявил, что планирует обжаловать постановление суда.

«Я выиграю эту борьбу, чтобы защитить наших техасских детей», — написал Пэкстон в Твиттере.

Ход губернатора и постановление Пэкстона выступают против основных медицинских групп в стране, включая Американскую медицинскую ассоциацию, которые выступили против поддерживаемых республиканцами ограничений в отношении трансгендеров и подали заявления в палаты штатов по всей стране.