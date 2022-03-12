Таксиста поймали за сексуальное насилие над своими пассажирами в Букараманге

Столичная полиция Букараманги захватила 33-летнего Дервина Андреса Бенавидеса, который служил водителем и, как сообщается, доставлял своих жертв в лесистую местность, чтобы насиловать женщин и издеваться над ними во время вождения такси.

Первые события произошли 17 января, 38-летняя женщина, покидающая медицинский прием, забрала службу в районе Прадо в свою резиденцию, расположенную в районе Лос-Пинос.

Кроме того, офицер добавил: «Он не только издевался над ними, но и этот человек угрожал им, украл их мобильный телефон или другие вещи, и многие из их злоупотреблений также совершались средь бела дня. Когда его биография была проверена, мы обнаружили, что у него есть записи о домашнем насилии и непродовольственной помощи».

Мужчина совершил аналогичное преступление и имел бы телесные отношения как минимум с тремя женщинами. Есть ребенок в возрасте до 14 лет и женщины в возрасте от 25 до 38 лет. Как сообщает местная газета «Вангуардия», в нескольких случаях мужчина записывал на камеру своего мобильного телефона момент полового доступа, угрожая жертве распространить видео, если он сообщит властям.

По данным следствия, пленник также имел в качестве своего modus operandi постоянно менять транспортные средства. Он представил владельцам резюме с ложными данными, выдавая себя за личность учителя, чтобы завоевать доверие владельцев транспортных средств и избежать любого расследования.

Власти, которые сообщили личность мужчины, попросили женщин или мужчин, чтобы, если они стали жертвами какого-либо случая нападения или сексуального насилия, они должны сообщить об этом на 123 линию экстренной помощи Национальной полиции или в отделение по делам жертв сексуальных преступлений столичной полиции Букараманги.

Линия 155: национальная линия с круглосуточным обслуживанием. Связь может осуществляться со стационарного или мобильного телефона.

Строка 122: подача жалоб в Генеральную прокуратуру страны.

Скандал был раскрыт в последние несколько часов, и перед выборами в законодательные органы, которые состоятся в Колумбии в воскресенье, 13 марта, представитель Палаты представителей Атлантики, который принадлежит к партии «Радикальные перемены», Модесто Агилера, был осужден Верховным судом за якобы сексуальное надругательство над молодой женщиной.

Жалоба была подана 22 февраля 2022 года адвокатом Фредериком Барросом Мендосой, защитником семьи Гиселлы Мехия, которая якобы подверглась насилию со стороны Модесто Агилеры в 2020 году, когда ей было 18 лет.

Согласно первым сообщениям, представитель Палаты представителей воспользовался близостью к семье молодой женщины, особенно к ее двоюродному брату Джонатану Торрегросе, который при его соучастии доставил женщину в гостиницу в городе Барранкилья, где Агилера якобы совершил сексуальное насилие.

«По прибытии в апарт-отель трое из них входят в апарт-студию или люкс, последний (двоюродный брат) говорит им, что собирается искать представителя Дома, оставляя жертву в компании своей подруги Марии Фернанды Хименес. Через некоторое время двоюродный брат Гиселлы возвращается вместе с Модесто Агилерой и говорит ему (его девушке) сопровождать его, чтобы принять остальных сотрудников, которые придут на предполагаемую встречу», - говорится в жалобе, которая уже находится на рассмотрении Верховного суда.

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