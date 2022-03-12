Татум получает 31, а Селтикс побеждает Пистонса

БОСТОН (AP) - Джейсон Татум набрал 31 очко и восемь подборов, в то время как Джейлен Браун добавил 22 очка и восемь досок для «Бостон Селтикс», чтобы победить Детройт Пистонс со счетом 114-103 в пятницу.

Бостон выиграл 18 из 21 матча после 21 января, когда поражение оставило его ниже отметки в 0,500.

Кейд Каннингем набрал 27 очков и восемь подборов за «Пистонс», которые находятся на дне Центрального дивизиона и проиграли три матча подряд, прежде чем упасть в Чикаго в среду.

На счету Марвина Бэгли III 10 очков и 11 подборов, а Джерами Грант набрал 10 очков.

У «Селтикс» не было преимущества более чем на четыре очка, прежде чем выиграть последние четыре в третьем периоде и первые семь в четвертом периоде.

Таким образом, они конвертировали дефицит в две единицы в 99-90 баллов.