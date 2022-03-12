Танго фероз

От победы до проигрыша до прохождения мимо скребка. Серхио Масса в режиме артикулятора сделал это возможным. Когда все, казалось, затонуло, Тигренс вывел свою лучшую версию и сумел договориться о выходе, безопасном проходе, узком и скользком проходе, который позволил ему добраться до другого берега, дав новый, хотя и шаткий, шанс продержаться.

Масса сделала это. Из текста разногласий исчезли детали экономического плана, которым Мартин Гусман намерен поддержать соглашение с МВФ. Основы, которые разрушили правительство Маурисио Макри, также исчезли, требуя судебного преследования лиц, ответственных за получение огромного долга.

Он наскребает правительство и намерен обойти жесткое крыло К, которое он посвятил последние несколько дней, чтобы «оторвать» самого Альберто Фернандеса с устойчивой преднамеренностью и алевосией.

Терминология, придуманная невыразимым Луисом де Элиа, никогда не была настолько скорректирована, чтобы определить стратегию устойчивого сноса, в соответствии с которой, хотим мы того или нет, демократически избранный глава государства, который будет руководить нашей судьбой.

От осторожного присутствия в СМИ Фернанды Вальехос до серии анти-МВФ видеороликов «Máximo Producciones» до творческого граффити-художника Кампоро «Фуэ Макри» - все было направлено на то, чтобы приклеить грязный рабочий рюкзак к назначенному президенту-водителю.

Все это боевое зафарранчо задумано, чтобы освободить Максимо Киршнера, Ла Кампору, Институт Патрии и всех его людей от позорной ситуации ношения истории, которая их поддерживает.

Операция «Взлет», которую Максимо провел и превратил Альберто Фернандеса в своего рода «ядовитую мачу», добавила к конвою самосохранения, который законодатели выстроили в Ла-Кампоре, около 18 незагрязненных душ, а также многих повстанцев, связанных с Родиной. Всего 28 голосов против FdT. Люди, способные отпустить все, кроме коробок.

Еще 13 тодистских фронтов, несколько более скромных, предпочли воздержаться. Все очень особенное.

Наконец, ультра Кс в конечном итоге голосуют, не только как Хуан Грабоа и его собственный или левый, но и, в сладкой гармонии с либертарианцами, Милеем и Эспертом и республиканцем Лопесом Мерфи.

Оппозиция щедро сопровождает к воротам кладбища, но не хочет входить.

Положительный голос 202 законодателя, в основном из оппозиционных сил, поддерживает заключение сделки с МВФ под деликатным эвфемизмом одобрения «государственных кредитных операций, согласованных исполнительной властью в рамках программы расширенных фондов, подписанной с МВФ для финансирования будущих сроков погашения», но не одобряет экономическую программу, с помощью которой Гусман намерен поддержать рефинансирование соглашения.

Максимум Киршнер

Сопровождение оппозиции приветствуется, но оно также подразумевает дезертирство. Он освобождает руки правительства, не боясь за то, чтобы завладеть ресурсами, которые будут неумолимо требовать корректировки (простите за слово), необходимой для достижения согласованных целей.

Обязательство, взятое законодателями «Вместе за перемены», когда в ходе кампании они обещали не допускать введения новых налогов, извращено. Хотя новые налоги не создаются, вес текущих налогов увеличивается до невозможного.

Сегментированные ставки, переоценка недвижимости, налоговая реклассизация и некоторые другие короткие пути обеспечивают немедленное налоговое давление на частный сектор. Меры с неизбежным инфляционным воздействием. Жестокий удар по средним секторам.

Никто не хочет нести болезненную стоимость вышеупомянутой корректировки. Кто, наконец, оплатит расходы, пока лучше не упоминать.

Ясно, что сокращение, похоже, не связано с политической стороной. Большая часть лидеров срывает одежду, но продолжает танцевать на колоде Титаника, не отказываясь от одного из преимуществ, которые им удалось получить.

Правительство заканчивает неделю с облегчением, но крайне ослабленным. Неясно, кто добавит свою поддержку, когда им придется столкнуться с ужесточением, кто сможет сопровождать жесткие решения в области экономической политики, которые придется принимать.

Внутренний раскол правящей партии оставляет в Европарламенте мало инструментов, чтобы противостоять тому, что будет дальше. Политически очерненный дружественным огнем, Альберто имеет коробки, на которые наступили его яростные внутренние недоброжелатели.

Остается узнать, что произойдет в Сенате. Впереди еще одно жестокое танго.

В мобильном режиме CFK загрузил собственное видео от первого лица. Записывая ущерб, который бросание камней нанесло в ее офисе, она тоже была выписана с зажигательной антиМВФ тирадой. Он не хотел оставаться в стороне. Нет ничего плохого в том, что ради этого ему это не подходит.

Присутствие Максимо Киршнера в его кабинете, проскользнувшее, как при прохождении мимо, в средствах массовой информации, вызвало подозрение.

Сенаторы Оскар Паррилли и Анабель Фернандес Сагасти также были на месте. Понятно, что Кристина без особой суеты заочно подтверждает активное сопротивление своего наследника. Быть официализмом и оппозицией одновременно - почти специальность линии К.

CFK и Альберто Фернандес

Еще один человек, которого побили камнями, был Мартин Гусман. Без какой-либо поддержки мелкого отпечатка, с которым они намерены держать то, что помнят, его оставили ногами на краю обрыва.

«Он приехал в Аргентину в качестве врача, который приехал сюда, чтобы сделать свою ординатуру. Бедняжка, которая его трогала. Мы должны знать, что делается и как мы делаем. Экономическая политика — это ответственность правительства, хотите вы этого или нет. «Держись», он разблокировал Марио Негри.

Министр экономики еще больше одинок, чем президент. В случае, если он выживет на своем посту, то, что многие сегодня ставят под сомнение, ему придется достичь поставленных целей, в которые никто не утверждает, что верит.

Почти все участники этой трагедии, так называемые «nac and pop», описывают соглашение как «плохое» или «неустойчивое». Лидеры организации «Вместе за перемены» уверяют, что в ближайшем будущем коллапса удастся избежать, но кризис продолжается.

Одним из наиболее явных был Мартин Тетаз: «Он не решает структурных проблем страны: он подтверждает антиэкспортный уклон, не восстанавливает валюту, не облагает налогом производство, не меняет трудовые правила для МСП и не устраняет бюрократию в государстве».

Суровая реальность голосования ставит исполнительную власть в очень хрупкую внутреннюю ситуацию. Из 202 положительных голосов чуть больше трети досталось правящей партии.

Из 118 депутатов от правящего блока только 77 проголосовали за положительный. Против этого проголосовали 28 законодателей FdT. Еще 41 депутат ФДТ нашли способ не сопровождать. Число отсутствующих и воздержавшихся было добавлено к голосам против.

Черная панорама вперёд.

Сплоченность блока, который после побега Максимо Киршнера остался в руках Санта-Фе Хермана Мартинеса, также оставалась в газообразном состоянии.

Уличная акция протеста перенесена из дежавю в уличную драку 2017 года. От воспоминаний дикаря миномета до жестокого сброса бомбы Молотова на человечность полицейского. Ужасающее обновление, которое объясняет моральную деградацию, в которой мы плескаемся.

Кажется, что впереди нет ничего лучше. Но есть один обнадеживающий факт. Если учесть, что из 257 законодателей было 202 голоса «за», 37 голосов «против» и 13 воздержавшихся, то очевидно, что 80% наших членов, похоже, готовы урегулировать разногласия, чтобы пойти на встречу консенсуса, которая позволит нам выйти из ужасной ситуации, в которой мы находимся.

Открывается интересная возможность. Если президенту удастся сделать свой собственный лозунг, который гласит, что его единственная сила заключается в его слабости, он, возможно, сможет капитализировать.

Если вы осмелитесь отпустить, разорвите связи с тем, что не перестает его повредить. Если ему удастся восстановить эффективный контроль над своей инвеститурой и полагаться на то немыслимое большинство, которое не является его собственным, но которое, кажется, готово добавить к нему некоторую степень рациональности и мудрости, все может не быть потеряно.

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