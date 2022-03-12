Швейцария рекомендует своим гражданам в России покидать страну

Женева, 12 марта Министерство иностранных дел Швейцарии рекомендовало своим гражданам, проживающим в России, покинуть страну из-за «непредсказуемой ситуации», вызванной войной в Украине, а тем, кто остается там, рекомендовало им избегать участия в демонстрациях или публикации политических мнения. Швейцария «рекомендует швейцарским гражданам, присутствие которых в России не является абсолютно необходимым, временно и собственными средствами покинуть страну», говорится в официальном заявлении министерства. «После военного нападения России на Украину ситуация в России становится все более непредсказуемой, и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения», — предупреждает министр. Швейцария, которая через несколько дней после начала вторжения нарушила свой традиционный нейтралитет и ввела жесткие экономические и финансовые санкции против России и ее лидеров, включена в список «враждебных» стран, опубликованный ранее на этой неделе Москвой, наряду с Евросоюзом, США , Канада и Япония. Швейцарцы в России, которые следуют рекомендации своих властей, сталкиваются с дополнительной трудностью, заключающейся в том, что европейское пространство закрыто для российских самолетов. Швейцарское министерство также рекомендовало швейцарским гражданам, все еще находящимся в России, «держаться подальше от всевозможных демонстраций и избегать политических заявлений». Официальная нота предупреждает о возможности ожесточенных столкновений во время демонстраций, особенно в крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, и не исключает возможности терактов. Согласно последним официальным статистическим данным, с 2018 года в России проживают около 700 швейцарских граждан. ШЕФ абк/иг