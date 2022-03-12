Эксперты считают, что переход с Liga Mx на киберфутбол может оказаться невыгодным

Родриго Корона Мексика, 12 марта Изменение, внесенное Liga Mx, покинув видеоигру FIFA, чтобы обменять ее на киберфутбол, который будет иметь исключительно права на соревнование, может не принести пользы мексиканскому первому дивизиону, согласно экспертам, с которыми консультировался в эту субботу Эфе. По словам Хосе Анхеля Гарфиаса, исследователя автономного исследовательского центра, ставка на футбольный симулятор, одну из самых продаваемых игр прошлого года в прошлом году за низкое качество, вместо продолжения работы в консолидированной FIFA, одной из самых продаваемых игр в Мексике за последние годы, будет чем-то негативным для бренда Liga Mx Эксперт Мексиканского университета в области видеоигр. «ФИФА — один из столпов индустрии видеоигр в Мексике. Я удивлен, что Liga Mx перешла к такой компании, как Konami (владелец киберфутбола), которая потеряла интерес к видеоиграм и что ее последние проекты получили плохие отзывы. Мне кажется, они не анализировали, в какие руки попали», — сказал Гарфиас. Гарфиас, который в последние годы координировал и писал публикации, в которых он теоретизирует об электронных играх, пояснил, что крупнейшим бенефициаром соглашения является Konami, потому что она сохраняет один из активов, который генерировал значительную часть $1,54 млрд прибыли отрасли в прошлом году, сообщает к отчету подразделения конкурентной разведки. «La Liga Mx имеет много поклонников в Мексике, и когда вы привносите этот опыт в игру в такой стране, как наша, которая очень «геймерская», это заставляет два элемента сочетаться с несколькими последователями. Это, безусловно, приносит пользу киберфутболу, но я не уверен, что это принесет пользу Лиге». Хавьер Салинас, который в качестве директора по маркетингу и маркетингу мексиканского мероприятия в 2013 году заключил первое эксклюзивное соглашение с экономическими преимуществами между Ла Лигой и ФИФА, признал, что изменения ничего не добавляют Лиге. «Я не вижу шока в бренде. Если бы соглашение заключалось в дополнительных деньгах, есть экономическая выгода, но я не вижу выгоды для болельщика». Бывший президент Мексиканской бейсбольной лиги сказал, что важнее сосредоточиться на создании официального киберспортивного турнира с видеоиграми, актуальными для мирового рынка, такими как League of Legends. «Я бы вложил стратегию и усилия в киберспорт Liga Mx, и это не связано с футбольными симуляторами, которые не являются самыми важными в электронном спорте». Мартин «RapidBunny» Санчес, первый профессиональный чемпион игроков официального турнира FIFA Liga Mx, предсказал, что это решение повлияет на него и его товарищей по команде в их карьере, поскольку для этой игры не будет нового выпуска Лиги. «Это заставит нескольких игроков искать возможности в другой стране, возможно, MLS, Южной Америке, потому что они нужны нам, чтобы продвигать нас вперед. Без лиги мы немного теряем фокус. Я потратил шесть лет на её ожидание». Монарх считает сложным стать профессионалом в киберфутболе и играть в новом соревновании, которое будет выпущено Liga Mx, поскольку в мире есть разные механики и не так много турниров в мире, как в FIFA, где есть соревновательный турнир, включающий чемпионат мира. «Надеюсь, что киберспортивные команды, такие как Круз Азул, Пумас, Тигрес или Чивас, не уйдут из-за этого. Проблема заключалась в том, что теперь они обратились к нам в ФИФА, потому что без лицензии они не могут организовывать официальные мероприятия. Экономические интересы выше конкуренции». ШЕФ ркг/гб/сат