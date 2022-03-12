воскресенье, 13 марта 2022 г.

КОРЗИНА - NBA: Бруклин Нетс-Нью-Йорк Никс (ФОТО), Детройт Пистонс-Лос-Анджелес Клипперс, Бостон Селтикс-Даллас Маверикс, Орландо Мэджик-Филадельфия 76ерс, Атланта Хокс - Индиана Пэйсерс, Нью-Орлеан Пеликанс - Хьюстон Рокетс, Оклахома-Сити Тандер-Мемфис Гризлис и Финикс Санс-Лос-Анджелес Лейкерс. . ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ - заканчивается Париж-Ницца (ФОТО). - Последний этап Тирренско-Адриатического моря (ФОТО). . ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - Чемпионат мира. Мужской гигант в Краньска Гора (Словения) (08.30 и 11.30 по Гринвичу). (ФОТО) . ФУТБОЛ — В Испании. Ла Лига Сантандер. 28-й тур (ФОТО): Райо-Севилья (14.00), Бетис-Атлетик (16.15), Реал Сосьедад-Алавес (18.30) и Барселона-Осасуна (21.00) (время CET. -1 GMT) — Лига чемпионов. Презентация второго тура тура 16. — Англия. 29 тур (ФОТО): Челси-Ньюкасл, Эвертон-Вулвз, Лидс Юнайтед-Норвич, Саутгемптон-Уотфорд и Вест Хэм-Астон Вилла (15.00) и Арсенал-Лестер (17.30). (время CET -1 по Гринвичу) В Германию. 26 тур (ФОТО): Байер Леверкузен-Кельн (15.30), Боруссия Дортмунд-Арминия Билефельд и Айнтрахт Франкфурт-Бохум (17.30) и Гройтер Фюрт-РБ Лейпциг (19.30). (время CET -1 по Гринвичу) — Во Франции. 28-й тур: ПСЖ-Жиронден (ФОТО) (13.00), Анжер-Реймс, Клермон-Лорьян, Страсбург-Монако и Метц-Ланс (15.00), Лион-Стад Ренне (17.05) и Брест-Марсель (20:45). (время CET -1 по Гринвичу) — Италия. 29 тур (ФОТО): Фиорентина-Болонья (12.30), Верона-Неаполь (15.00), Аталанта-Дженоа и Удинезе-Рим (18.00) и Торино-Интер (20.45). (время CET -1 по Гринвичу) - Португалия. 26-й тур (ФОТО): Маритиму-Витория Гимарайнш (16.30), Порту-Тондела (19.00) и Брага-Жил Висенте (21.30). (время CET -1 по Гринвичу) — В Боливию. 6 тур: Аврора-Дж. Вильстерманн, Насьональ Потоси-Томайапо и У. Сукре-Независимый Петролерос. — Чили. 6-й тур: У. де Чиле-У. Испанский, католик-Эвертон и Одэкс-Палестинский У. - США. MLS: Атланта Юнайтед-Шарлотт и Нью-Йорк Ред Буллс-Миннесота Юнайтед. — В Мексику. 10-й тур: Толука-Пачука, Атлетико-де-Сан-Луис-Пуэбла и Сантос Лагуна — Тихуана. - Интервью с журналом «Академик Роджер», который объясняет ситуации, порождающие насилие в мексиканских футбольных барах. —МЕКСИКА— - Южная Америка до 17 лет, в Уругвае до 19 марта, что дает три места на чемпионате мира в этой категории. — Парагвай. 6-й тур: Серро Портеньо-Олимпия. — В Перу. 6-й тур: Спортинг Кристал-ад-Кантолао, Грау-Сезар Вальехо, Спорт Бойс-Деп. Муниципальный, ADT Тарма-Спорт Уанкайо и Аякучо Бинациональ. - Уругвай. 6-й день: Пласа Колония-Альбион, Серро-Ларго-Серрито и Уондерерс-Насиональ. - Коста-Рика. Серьги первого дня: Гуанакастека-Саприсса и Сан-Карлос-Сантос ДГ. — Сальвадор. 12-й тур: Атлетико Марте-Чалатенанго, FAS-11 Депортиво, Исидро Метапан-Альянса, Хокоро-Агила, Лименьо-Луис Анхель Фирпо и Санта-Текла-Платенсе Мунисипал. — В Гватемалу. 12-й тур: Депортиво Ачуапа-Антигуа и Истапа-Гуастатойя — Гондурас. 10-й тур: Мотагуа-Реал Испания. - Панама. 7-й день: Независимый объединенный араб, Альянза-Сан-Франциско и Верагуас-Плаза Амадор. . ГОЛЬФ - Мировой тур DP. Завершите MyGolfLife Open, организованный Pecanwood, в клубе Pecanwood в Хартбиспурте (Южная Африка). - Тур ПГА. Чемпионат игроков на TPC Sawgrass в Понте-Ведра-Бич, Флорида (США) (до 14). (ФОТО) . ОЛИМПИЗМ - Окончание зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. . ТЕННИС - Турнир Masters 1.000 и WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) (до 20) (ФОТО) — ДЭП/ОСЕ