Шаг за шагом о том, как быстро определить и удалить запах влаги с одежды

Новые приемы для уборки дома, как это не это просто форма или желтые пятна от матраса, что нужно убирать в домашних условиях. Существует также одежда, которую мы используем каждый день для повседневных, образовательных, официальных мероприятий и других. Вот почему важно содержать одежду в чистоте, без влаги. Как это сделать?

Влажность - это часть климата, в котором мы живем, которая может повредить нашу одежду, а также загрязнить нас. Поэтому важно, как определить источник запаха и знать, как его легко удалить. В этом ключе мы познакомим вас с этапами распознавания и тем, как удалить этот запах с одежды.

ОПРЕДЕЛИТЕ ЗАПАХ

Во-первых, вы должны знать, откуда исходит запах. Его происхождение может быть несколько при различном лечении. В связи с этим целесообразно следовать следующим случаям:

1. Первый случай заключается в том, что запах влаги возникает из-за длительного хранения одежды в шкафу, и в этом случае обычно достаточно постирать одежду и проветрить шкаф, прежде чем положить ее обратно в мебель. Чтобы избежать попадания влаги в шкаф, они очень полезны для легкого осушения.

2. Второй случай заключается в том, что влага или затхлый запах исходит изнутри стиральной машины или сушилки. Однако, если вы заметили, что внутренняя часть стиральной машины имеет затхлый запах, вы можете попробовать запланировать короткую стирку с щедрой струей белого уксуса в бассейне для моющего средства. Не забудьте эти материалы для процесса.

3. Наконец, есть случай, когда на одежде развилась или развивается плесень. Для этого его нужно немедленно удалить смесью воды и отбеливателя, либо в стиральной машине, либо при ручной стирке. После удаления дайте ему высохнуть и убедитесь, что запах исчез, или его придется снова промыть, пока влага полностью не исчезнет.

ХИТРОСТИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ

Получив подтверждение, важно знать приемы, которые необходимо выполнить, чтобы удалить запах влаги с одежды. Следуйте советам, чтобы укрепить свои навыки уборки.

- Никогда не оставляйте одежду мокрой. Если одежда становится влажной, ее следует немедленно постирать или, если это невозможно, дать высохнуть на солнце, прежде чем надевать грязную одежду.

- Еще одна хитрость заключается в том, что если затхлый запах на одежде стойкий, ее нужно снова постирать. Как? Затем добавьте в стирку пищевую соду, белое вино или яблочный уксус. Затем обычно достаточно добавить чайную ложку, смешанную с моющим средством, если одежды мало.

- Вы также можете использовать спиртные напитки, такие как водка, для устранения запаха, если он влияет на несколько предметов одежды или только на определенные их участки. Вот почему этот напиток является союзником для этих проблем. Просто смочите чистую ткань в этом напитке и аккуратно протрите ею одежду. Неприятный запах немедленно исчезнет.

- Наконец, воспользуйтесь морозильной камерой. Хотя это звучит надуманно, холод помогает рассеивать неприятные запахи. В этом смысле, если затхлый запах не такой сильный, вы можете попробовать постирать одежду в ледяной воде или положить одежду в полиэтиленовый пакет. Только не забудьте положить их на 15 минут в морозильную камеру, чтобы все заработало.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ