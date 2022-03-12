Весна 2022 года: какие археологические памятники в Мексике будут открыты для проведения равноденствия

В это равноденствие 2022 года 137 археологических зон будут открыты для общественности в соответствии с санитарными мерами. 19, 20 и 21 марта посетители смогут посетить эти места, чтобы отпраздновать и встретить весну, смена сезона будет зафиксирована 20 марта в 15:33.

Национальный институт антропологии и истории (INAH) начнет специальную операцию, которая начнется в субботу 19 в археологических зонах, расположенных в 30 штатах страны, светофоры которых позволили возобновить работу в соответствии с новой нормой.

В связи с массовым посещением людей археологические раскопки Теотиуакан в штате Мехико, Коба в Кинтана-Роо и Цибильчальтун на Юкатане будут закрыты для посещения 20 и 21 марта. В случае Чичен-Ицы ограничение пропускной способности составит 15 000 человек в день.

Археологические зоны открыты 19, 20 и 21 марта

В Нижней Калифорнии: Эль-Валлесито, с 8:00 до 15:00.

В Южной Нижней Калифорнии: Сьерра-де-Сан-Франциско, с 9:00 до 17:00.

Кампече: Каламул, Баламку, Джибильноак, Хочон, Ормигуэро, Шпухил, Эдна, Бекан, Чикана, Чунууб, Эль-Тигре, Санта-Роза-Стампак, Канки, То-Кок и Скалумкин, в 8:00 и 17:00 часов.

В Чьяпасе: Паленке с 8:30 до 17:00, последний доступ в 16:00; Бонампак и Яшилан с 8:00 до 16:30, последний доступ в 16:00; Чинкультик с 9:00 до 16:00; Тонина, Изапа, Старая церковь и Чиапа-де-Корсо с 8:00 до 17:00.

Паленке был основан примерно в 100 году до нашей эры (Фото: INAH).

В Чиуауа: Пакиме, Куэва-де-ла-Олья, Куэва Гранде, Уапока и Лас-40 Касас, с 10:00 до 16:00, последний вход в 14:00.

Пакиме — самый известный доиспанский городской центр пустыни Чиуауа. (Фото: INAH).

В Мехико: Мискоак, Куикуилько, с 9:00 до 17:00; Темпло Майор с 10:00 до 15:00; Тлателолко с 8:00 до 17:00 и Серро-де-ла-Эстрелья с 8:00 до 17:00, последний доступ — в 15:00.

В Коауила: палеонтологическая зона Ринкон-Колорадо, с 10:00 до 17:00

Останки динозавров были найдены в Ринкон Колорадо. (Фото: INAH).

В Колиме: Эль-Шанал и Ла-Кампана, с 9:00 до 14:00.

В Дуранго: La Ferrería, с 9:00 до 17:00, последний доступ в 16:00.

В Гуанахуато: Эль-Копоро, Каньяда-де-ла-Вирхен, Перальта и Пласуэлас с 10:00 до 17:00, последний доступ в 16:00 и Арройо Секо с 10:00 до 16:00, последний вход в 15:00.

В Герреро: Соледад де Масьель с 8:00 до 16:00, последний вход в 15:00; Синко де Майо (Ла-Сабана), Куэтлахучитлан, Уамуститлан, Искатеопан и Ла Органера-Хочипала с 9:00 до 16:00, последний доступ в 15:00; Пальма-Сола, Теуакалько и Теопантекуанитльян с 9:00 до 4:00 Пополудни, последний доступ в 15:00

В Идальго: Тула с 10:00 до 14:00, Уапалькалько, Панью и Тепеапулько с 10:00 до 15:00.

Легенда гласит, что король-жрец Кетцалькоатль основал город Тулу. (Фото: INAH).

В Халиско: Теучитлан (Гуачимонтоны) и Икстепете, с 9:00 до 17:00.

В штате Мехико: Малиналько, с 10:00 до 16:00 также откроются Эль-Конде, Лос-Мелонес, Тенаюка II, Санта-Сесилия-Акатитлан, Коистлауака, Тлапакойя, Теотенанго, Уаманго и Сан-Мигель-Икстапан.

В Мичоакане: Тингамбато и Уандакарео с 10:00 до 16:00; Цинцунцан с 10:00 до 17:00, последний вход в 15:00. Также будут открыты Иуатцио и Сан-Фелипе-Лос-Альзати.

В Морелосе: Чалкацинго с 9:00 до 17:30; Коатетелько с 9:00 до 16:00, последний доступ в 15:00, Теопанцолько, Шочикалько, Лас-Пилас и Яутепек, с 9:00 до 16:00.

Чалькацинго имеет три значения происхождения науатля. (Фото: INAH).

В Наярите: Истлан-дель-Рио, с 10:00 до 14:00.

В Нуэво-Леоне: Бока-де-Потрерильос, с 10:00 до 19:00.

В Оахаке: Монте-Альбан, с 10:00 до 16:00, последний доступ в 15:30; Митла и Ацомпа, последний доступ в 15:30; Дайнсу, Ламбитеко, Заачила и Ягуль с 10:00 до 16:00, последний доступ в 15:00.

В Пуэбле: Чолула с 9:00 до 17:00; Теуакан, Йоуаличан и Кантона с 10:00 до 17:00 и Тетелес-де-Санто-Номбре с 9:00 до 17:00.

В Керетаро: Эль-Серрито с 9:00 до 14:00; Толукилья и Танкама с 10:00 до 16:00.

В Кинтана-Роо: Муйиль и Сан-Жервазио с 9:00 до 15:00; Тулум с 8:00 до 16:00, последний доступ в 15:30; Дзибанче-Кинична, Кохунлич, Окстанка, Шкарет, Кселья, Эль-Рей, Эль-Меко и Чачобен с 9:00 до 15:00 и Сан-Миго-Элито, с 10:00 до 16:00

Тулум был признан волшебным городом в 2015 году. (Фото: INAH).





В Сан-Луис-Потоси: Тамток с 9:00 до 17:00 и Тамохи с 9:00 до 18:00.

В Синалоа: Лас-Лабрадас, часы работы.

В Соноре: Серро-де-Тринчерас, с 9:00 до 16:00, последний доступ в 15:00.

В Табаско: Комалькалько, Ла-Вента и Помона с 9:00 до 16:00 и Моральная реформа с 9:00 до 15:00.

В Тамаулипасе: Балкон Монтесумы, с 10:00 до 17:00, последний доступ в 16:00. Также откроется Эль-Сабинито и Лас-Флорес.

В Тласкале: Какаштла-Хочитекатль с 9:00 до 18:00; Тисатлан с 10:00 до 16:00 и Текоак, последний вход в 14:00.

В Веракрусе: Эль-Тахин с 10:00 до 17:00; Кастильо-де-Теайо, Кампоала, Киауикстлан и Лас-Игерас, с 8:00 до 17:00, последний вход в 16:00.

Тахин был важным центром доиспанской культуры тотонаков. (Фото: INAH).

На Юкатане: Чичен-Ица (максимум 15 000 человек в день, последний доступ в 15:30 и полное выселение в 17:00), Ушмаль, Скамбо, Эк-Балам, Исамаль, Маяпан и Каба, с 8:00 до 17:00.

Фото: INAH

В Сакатекасе: Ла-Кемада и Серро-дель-Теуль откроются 21 марта в 06:00, остальные дни с 9:00 до 17:00, последний вход в 16:00. Альта-Виста Чальчихуитес откроется в последний раз.

Для входа в археологические памятники будут соблюдаться обязательные профилактические меры, такие как использование масок для лица при входе и в любое время, нанесение антибактериального геля, измерение температуры и использование дезинфицирующего коврика. В дополнение к заботе о здоровом расстоянии, соблюдайте разрешенную пропускную способность и графики и избегайте входа в закрытые пространства.

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