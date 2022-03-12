Sound Garden: оригинальное прослушивание и театральный опыт для посещения Ботанического

Sound Garden - Stations: Театральный опыт, чтобы совершить экскурсию по саду и послушать истории, так называется и представлен этот опыт, которым можно насладиться в эту субботу и до вторника 22 числа в Ботаническом саду Карлоса Тайса. Jardín Sonoro - Estaciones - это мобильное приложение, которое соединяет общественное пространство с театром, позволяя исследовать сад и слушать четыре короткие пьесы, связанные с природой.

Как и в предыдущих двух изданиях, это работы, написанные, срежиссированные и исполненные женщинами-художницами, и в этом издании каждая из четырех работ пересекается с сезоном года. Драматурги призвали воспользоваться этой возможностью: Мария Маруль (лето), Консуэло Итурраспе (осень), Беатрис Катани (зима) и Соль Родригес Сеоане (весна). Последний был отобран из 150 работ, полученных по звонку, открытому для всей страны.

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Чтобы насладиться этим опытом, вы должны загрузить приложение Sound Garden - Stations на свой мобильный телефон, доступное как в App Store (Apple), так и в Play Store (Android), активировать Bluetooth и прогуляться по Ботаническому саду. Оказавшись там, вы должны найти точки прослушивания, указанные на карте, и, оказавшись в этом месте, будет активирована игра для прослушивания. При прохождении мимо каждой точки сада саундтрек будет сохранен на телефон, чтобы его можно было услышать в другое время и в другом месте.

Программирование

Сезон 1 - Лето: Мое лето, Мария Марулл; исполнитель: Паула Марулл; песня: Роке Марулл.

Сезон 2 - Осень: Стевлана, Консуэло Итурраспе; исполнитель: Камила Романьоло; музыка: Ариэль Обрегон.

Сезон 3 - Зима: женщина на полу, Беатрис Катани; исполнительница: Синтия Эдул.

Сезон 4 - Весна: весна начинается осенью, автор Sol Rodríguez Seoane; исполнительница: Джульетта Валлина.

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Вы можете наслаждаться отдыхом со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00, хотя вход в сад открыт до 17:30. Продолжительность: 60 минут, это занятие бесплатное и бесплатное, Wi-Fi или данные не требуются, только мобильный телефон и наушники.

Идея и общее руководство: Алиана Альварес Пачеко и Флоренсия Лавалле; дизайн и искусство: Йоханна Вильгельм и Гизела Кукье; разработка приложений: Матиас Гатти и Мануэль Эррера; звуковой дизайн: Эмилиано Биайньо и Факундо де Ведия (Зуб Сонидо); советы и разработка геолокации: Фернандо Вермус; дизайн вывесок: Мави Росси и Мария Евгения Руани; редактирование: Алехо Валле и пресса: Марисоль Камбре.

Sound Garden - Станции были объявлены представляющими культурный интерес режимом патронажа автономного города Буэнос-Айрес (спонсируется Naturgy) и поддерживается Proteatro.

* Со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:30 в Ботаническом саду имени Карлоса Тайса, Av. Санта-Фе 3951, Британская Колумбия. Вход свободный.

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