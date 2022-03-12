В Соаче появится новая больница третьего уровня

En la imagen el registro de una calle de Soacha, municipio del departamento de Cundinamarca, con cerca de un millón de habitantes y que por su condición de ciudad satélite de la capital colombiana concentra el mayor número de población desplazada del país. EFE/ Mauricio Dueñas/Archivo

В эту субботу, 12 марта, мэрия Соачи сообщила, что исследования для новой больницы в муниципалитете готовы.

Муниципальная администрация сообщила, что инвестиции в эту больницу составят около 74 миллиардов песо, из которых мэрия Соачи внесет более 54 миллиардов песо, а правительство Кундинамарки - еще 20 миллиардов.

По данным мэрии, эта больничная инфраструктура будет предоставлять неотложную помощь, отделения интенсивной терапии (ОИТ), хирургический кабинет высокой сложности и больничное учреждение для ухода за матерью и родителями.

Аналогичным образом, муниципальная администрация заверила, что эта больница, которая будет третьего уровня, будет полезна более чем миллиону соачуно и тысячам кундинамарок, что не позволит им поехать в Боготу для получения медицинской помощи.

Чуть больше года в Соаче появится новая больница

Мэр Соачи Хуан Карлос Сальдарриага заверил, что, согласно прогнозам муниципальной администрации, этот мегапроект будет реализован примерно через 16 месяцев.

«Что отличает этот проект от реализации, так это то, что за ним стоит целая департаментская и городская команда, отвечающая всем требованиям Министерства здравоохранения», - сказал мэр Хуан Карлос Сальдарриага.

«Мы собираемся провести все своевременные последующие мероприятия, чтобы через 16 месяцев мы смогли осуществить эту мечту всех соачуно», — добавил местный президент.

По данным мэрии Соачи, недвижимость, где будет расположена мега-работа, имеет площадь более 19 600 квадратных метров и оценивается в 17 293 миллиона песо.

Новая больница в Соаче будет построена рядом с Муниципальным административным центром (CAM), «обеспечивая важное развитие будущего города, исследования и проекты были проведены Национальным университетом», подчеркнул мэр

Соача построит стеклянный мост в Сальто-дель-Текендама

В конце прошлого месяца в Боготе, Анато 2022 года, состоялась самая важная туристическая ярмарка на национальном уровне, где мэр Соачи Хуан Карлос Сальдарриага сделал важное объявление для своего муниципалитета и страны.

По словам местного президента, Соача построит внушительный стеклянный мост через ущелье Сальто-дель-Текендама, где река Богота устремляется более чем на 150 метров из Сабаны к реке Магдалена и Карибскому морю.

Мэр Соачи заверил, что муниципалитет работает над тем, чтобы стать туристическим потенциалом в стране, по этой причине, имея один из самых известных водопадов в Колумбии, была спроектирована достопримечательность, которая позволит туристам насладиться Эль-Сальто, но благодаря экстремальным впечатлениям.

«Мы гордимся тем, что демонстрируем эту положительную сторону и природные богатства, которые у нас есть, и благодаря которым мы будем позиционировать Соачу на международном уровне, потому что мы уникальны в мире», - сказал мэр Хуан Карлос.

Муниципальная администрация заверила, что, основываясь на успешном опыте строительства стеклянных мостов в Китае, строительство этого сооружения в Соаче, как ожидается, привлечет большой поток людей, что будет способствовать развитию туризма и значительно стимулировать местное потребление.

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