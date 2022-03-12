«Рабство в Колумбии было отменено, а чернокожим не дали возможности получить признание»: Комиссия по установлению истины

28 июня Комиссия по установлению истины (CEV) завершит свою миссию по сбору свидетельств всех участников вооруженного конфликта в Колумбии, чтобы построить историческую память о войне между государством и демобилизованными партизанами FARC. По завершении своей задачи организация, созданная на основе Мирного соглашения, представит итоговый доклад о результатах своих выводов.

После трех месяцев, чтобы узнать о его содержании, ЕКВ начинает проливать свет на него. Во время Конгресса на тему «Структурный расизм, исключение и гарантии неповторения, чернокожие, афроколумбийцы, райсаль и паленкеро» члены Комиссии, участвовавшие в заседании, сообщили, что итоговый доклад будет включать конкретные рекомендации по преодолению структурного расизма в Колумбия.

Одним из членов комиссии, присутствовавших на конгрессе, состоявшемся в четверг, 10 марта в Кали, был Лейнер Паласиос, который первым выступил: «Комиссия впервые выбрала конкретный путь для борьбы с расизмом. Рабство в Колумбии было отменено, а чернокожим не была предоставлена возможность получить признание. Мы решили подойти к этнической методологии, и это то, что бросает нам вызов: расизм от трансверсальности. Весь отчет должен заверить этническое население, что их рассказ не может быть возвращен с точки зрения того, что уже достигнуто», - пояснил комиссар.

Это может вас заинтересовать: Комиссия по установлению истины представляет «Сделать невидимое видимым»

По данным отдела по делам жертв, данные вооруженного конфликта в Колумбии показывают, что 9,67% жертв по всей стране (813 080) имеют африканское происхождение. Что касается пропавших без вести, то их число составляет 125 000 человек. Тридцать процентов этой доли приходится на этническое население.

Департамент с наибольшим числом жертв африканского происхождения находится в Валье-дель-Каука, в этом регионе страны 32 из каждых 100 жертв составляют чернокожие, паланкерас или райсалес. То есть 155 387 человек из общего числа 483 259 жертв, выявленных на этой территории, что соответствует 32,1 процента. За ней следуют Нариньо (152 573), Чоко (140 962), Антьокия (93 115) и Каука (62 923).

Что касается Кали, то, по оценкам, 17,7% населения, пострадавшего от конфликта в Султана-дель-Валье, признаны чернокожими, паленкерами или райсалами, и в общей сложности 6793 человека составляют 6793 человека.

Возможно, вам будет интересно: «Конфликт в Колумбии был расистским», заявляет Комиссия по установлению истины

Для комиссара Люсии Гонсалес цифры говорят сами за себя. «Мы должны приложить очень большие усилия в этом направлении, давайте обратимся к частным университетам, к частному сектору, и именно поэтому мы, метисы или белое общество, несем моральный долг, политический долг перед этими народами, и мы должны решить его раньше».

В связи с итоговым отчетом, который должен быть опубликован в июне, комиссар заявил, что это была очень большая работа со стороны учреждения, «осознавая пробелы в признании этнических народов. Это привело нас к созданию этнической методологии с механизмами принятия решений. Мир строится на признании прав других, колониальное обращение является одной из причин этого вооруженного конфликта», - сказал он.

Наконец, он предупредил: «Я считаю, что Итоговый доклад позволит стране увидеть масштабы войны и особенно то, что мы унаследовали от нее в это время. Есть 17 этнических макротерриторий, где ведутся споры по поводу экономики. Доклад должен оглядываться на неразрешенные несправедливости», — сказал Тобон.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: