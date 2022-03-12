Саймон Йейтс: «Против Роглица ничего нельзя сделать»

Sports Writing, 12 марта британец Саймон Йейтс (BikeExchange), второй в общем зачете в Париже Ницца, признал превосходство словенского лидера Примоза Роглича, победителя этапа и желтой майки с днем до конца. «Мало что можно сделать, когда Роглич находится в таком состоянии. Он даже не дышит и все остальные задыхаются, как будто находятся на смертном одре, поэтому трудно что-то сделать», - заявил лидер австралийской команды по рангам. Хотя Саймон Йейтс несколько раз атаковал на пути вверх по Турини, он ничего не мог сделать с ответом Роглича. «Я пытался понять, что я могу сделать, я сделал несколько бесстыдных шагов, но этого не могло быть. Были несколько трудных дней подряд, и я думаю, что они взяли свой урон на взвод», - пояснил он. В отсутствие горного этапа у Йейтса все еще есть проблеск надежды. «Завтра у нас очень короткий день, мне очень нравится, посмотрим, что я смогу сделать», - заключил он. ШЕФ сок/джл