Шон Леви был утвержден в качестве режиссера «Дэдпула 3»

Райан Рейнольдс готовится снова надеть красный костюм непочтительного мутанта Deadpool 3, один из самых ожидаемых сиквелов с тех пор, как Disney сделал покупку Fox официальной, и Шон Леви будет руководить им в третий раз в карьере. Канадский актер подтвердил, что режиссер будет отвечать за третью партию антигероя Marvel после распространения недавних сообщений прессы в США.

« Третий фильм в моей трилогии с Шоном Леви будет немного более остроумным », - написала голливудская звезда в легенде о фанарте, объединяющем Дэдпула, Гая и Адама, двух последних мы встретили через Free Guy: взяв контроль и Проект Adam (недавно выпущенный на Netflix). Если что-то и ясно, так это то, что Рейнольдс наслаждался сотрудничеством с Леви, и эта динамика работы сделает скачок в жанре супергероев в кино.

Актер и режиссер впервые работали вместе над фильмом «Свободный парень: взятие под контроль». (Рейтерс/Кейтлин Окс)

На данный момент не так много подробностей о третьей части истории, сосредоточенной на Уэйде Уилсоне, мутанте, который дебютировал на большом экране с катастрофическим появлением в фильме «Люди Икс: Росомаха» (2009) и сумевший встать на рельсы со своим первым сольным фильмом, который был выпущен в 2016 году . Два года спустя был показан фильм «Дэдпул 2», который вернул знакомые лица этого сюжета, а также представил новые имена, такие как, например, Кейбл. Райан Рейнольдс, Джош Бролин, Зази Битц, Брианна Хильдебранд, Морена Баккарин, Джулиан Деннисон, Ти Джей Миллер, Терри Крюз, Билл Скарсгард и другие звезды сформировали актерский состав последнего.

Ожидания возвращения этого знаменитого персонажа Marvel возрастают с подтверждением Леви на борту режиссера Дэдпула 3, который будет основан на сценарии сестер Венди Молинё и Лиззи Молинё-Логелин (Бургеры Боба), Ретта Риза и Пола Верника. Остается только дождаться его развития, чтобы увидеть, действительно ли он может быть интегрирован в повествование, возглавляемое Мстителями.

Шон Леви и Райан Рейнольдс за кулисами фильма «Проект Адама», премьера которого состоялась 11 марта. (Netflix)

Можно ли интегрировать Людей Икс в ЦСМ?

Этот вопрос давно нависает вокруг фанатов супергероев на большом экране. Кинематографическая вселенная Людей Икс появилась задолго до выхода Железного человека, фильма, который положил начало фильмографии Marvel Studios. Именно, он был создан в 2000 году с выходом первого фильма в киносаге, в котором участвовали Хью Джекман, Холли Берри, Ян Маккеллен, Анна Пакуин и другие.

После приобретения Disney Fox будущее исполнителя Deadpool было не очень ясно, пока не было объявлено, что будет выпущен третий выпуск. (Рейтерс/Шеннон Стэплтон)

Предполагается, что доктор Стрэндж в мультивселенной безумия станет идеальной дверью для встречи с мутантами . Этот второй фильм с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли является прямым продолжением фильма «Человек-паук: нет пути домой» после событий с участием Питера Паркера, которые серьезно повлияли на вселенную. По этой причине Стивен Стрэндж обратится к Алой Ведьме, Вонгу и дебютанту UCM Америке Чавес, чтобы столкнуться с приближающейся ужасной угрозой.

Официальный трейлер, выпущенный несколько недель назад, как сообщается, показал бы Патрика Стюарта в его роли Чарльза Ксавьера, однако сам актер отрицал, что участвовал в съемках. Будет ли это так же верно, как и заявления Эндрю Гарфилда о «Спайдерверсе»? Зрителям придется набраться терпения, пока они не увидят его в кинотеатров 5 мая.

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