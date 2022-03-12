Серхио Масса и Херман Мартинес уже знали об отрицательном голосовании Ла Кампора и исключили разрыв блока

Результат голосования в Палате депутатов застал основных лидеров оппозиции врасплох. В рядах «Вместе за перемены» они предсказывали, что Максимо Киршнер и Ла Кампора просто воздержатся от голосования по соглашению с МВФ, чтобы не усугубить напряженность внутри правящей партии.

Однако они ошибались. Самые жесткие слои кирхнеризма спустились в участок в последнюю минуту, и после полудня полной секретности они поставили 28 голосов против на доске , что вместе с 13 воздержавшимися снова заставило Фронт Всех потрескивать.

На следующий день в правящем блоке они признали, что с полудня Серхио Масса и Херман Мартинес, глава коллегии, уже знали о позиции, которую займет сын вице-президента Кристины Киршнер. Максимо и спикер нижней палаты даже дважды встречались в частном порядке в течение дня. Теперь, когда закон находится на пути в Сенат, блок искал способы избавиться от дурного вкуса раздельного голосования.

Серхио Масса

Столкнувшись с консультацией Infobae, некоторые важные депутаты исключили любой разрыв в краткосрочной перспективе. В качестве доказательства они подчеркнули, что на протяжении всей дискуссии пакт о ненападении соблюдался и ни один правительственный законодатель не упомянул Ла Кампору в своих выступлениях. Хотя на другой стороне палаты они были ответственны за сокрушение с «безответственностью» сектора власти.

«Был внутренний кодекс, который не навязывал общественному мнению какую-либо ситуацию или условие. И после голосования никто не выходит внутрь блока, чтобы тыкать пальцем в кемперисты», - пояснили они.

Девиз этих часов — любой ценой поддерживать единство в разнообразии, чтобы коалиция не потеряла своего «широкого» представительства. Они понимают, что это единственный способ конкурировать с «Вместе за перемены» в новую «эру коалиционных правительств».

Херман Мертинес, глава блока Фронта Тодоса. Фото: Лучано Гонсалес

В этом смысле они заверяют, что все будет продолжаться, как и раньше, по крайней мере, в том, что касается законодательной работы. Как это произошло, когда провинциальные депутаты Фронта обновления проголосовали против поправки, позволяющей мэрам Буэнос-Айреса переизбирать. «Фронт обновления и Масса всегда выступали против бессрочных перевыборов, и никто не перешел их», - показали они.

Но никто не может скрыть, что напряженность между правительственными секторами Альберты и партнерами по Киршнеру достигла критической точки. Фактически, в районе президента многие предлагают отобрать пространство власти у Ла Кампора (например, коробки, такие как PAMI или ANSES) и даже сообщить о своих намерениях прессе.

В середине фигура Серхио Масса была усилена успешными переговорами с оппозицией , которую он лично возглавлял, и продемонстрировала ему примирение с прагматизмом по обе стороны раскола. В то же время он обосновался в своей роли посредника между альбертизмом и кирхнеризмом, которые все больше отдалялись друг от друга.

Максимум Киршнер. Фото: Лучано Гонсалес

В ближайшем будущем блок будет стремиться залечить раны, рассмотрев пакет продуктивных законов, которые остались нерассмотренными из-за кораблекрушения специальных сессий. Они прогнозируют, что такие проекты, как агропромышленное развитие, углеводороды или автомобильная промышленность, которые будут служить «реактивации секторов экономики, генерирующих экспорт», получат широкую поддержку со стороны всей коалиции. «Все эти законы кирхнеризма будут сопровождать их», — заявили они.

Однако они столкнутся со смелой оппозицией, которая заключается в том, чтобы выкрутить руку правительству и навязать ему абсолютно все условия для голосования по соглашению с МВФ. Хотя «Вместе за перемены» также не обошлось без жестких внутренних факторов, на этот раз она смогла лучше усваивать напряженность и продвинулась вперед с единой позиции, которая позволила ей вести переговоры с позиции силы . Успешная стратегия, вероятно, будет повторяться в течение следующих нескольких лет, чтобы разрушить правительство, которое никогда не прекратит проявлять инициативу.

Однако во Фронте Тодос беспокойство сосредоточено не столько на оппозиции. Ниже некоторые уже признают, что подлинная лакмусовая бумажка управления наступит через четыре месяца: когда придет первая миссия МВФ для оценки выполнения целей соглашения . В то время сомнения и вопросы кирхнеризма в переговорах и экономическом плане Мартина Гусмана могут начать менять свой тон.

«Реализация политики этого соглашения не только не решит каких-либо структурных проблем аргентинской биденежной экономики, но и усугубит их», — предупредила вчера группа Максимо Киршнера.

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