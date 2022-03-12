Госсекретарь Майоркас отправится в Мексику для решения проблемы нелегальной миграции

Лос-Анджелес (США), 11 марта Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас отправится в Мексику в следующий понедельник, 14 марта, чтобы обсудить с официальными лицами из латиноамериканской страны «региональный подход к прекращению нелегальной миграции и созданию жизнеспособных юридических путей». В заявлении Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило в пятницу о поездке Майоркаса в Мексику, где он встретится с официальными лицами из правительства президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. В эту пятницу Лопес Обрадор объявил, что в мае совершит турне по Сальвадору, Гондурасу, Гватемале, Белизу и Кубе, чтобы рассмотреть миграционную волну, с которой сталкивается регион, и его предложения по «устранению причин». Мексиканский президент сказал, что он предложит укрепить свои социальные программы «Посев жизни» для фермеров и «Молодежь, строящая будущее» для учеников, в качестве решений проблемы исхода. «Мы финансируем эти программы в Сальвадоре, Гондурасе, Белизе. Мы вот-вот достигнем соглашения с правительством Гватемалы, но это солидарность, братское финансирование со стороны Мексики», - сказал он. Регион переживает рекордный миграционный поток в Соединенные Штаты, чье таможенное и пограничное управление (CBP) обнаружило более 1,7 миллиона иммигрантов без документов на границе с Мексикой в 2021 финансовом году, который закончился в сентябре прошлого года. По данным отдела миграционной политики Министерства внутренних дел страны, в 2021 году Мексика депортировала более 114 000 иностранцев, чего не было в течение 15 лет. Майоркас также посетит Коста-Рику 15 марта, где встретится с официальными лицами из правительства Карлоса Альварадо Кесады. В заявлении говорится, что визит в центральноамериканскую страну также направлен на совместные усилия по устранению «коренных причин» нелегальной миграции и региональных усилий, связанных с управлением миграцией. Тур Майорки состоится на фоне серии призывов демократических организаций и законодателей к администрации президента США Джо Байдена прекратить высылку по состоянию здоровья иммигрантов без документов, прибывающих на границу. Правило, известное как Title 42, было введено администрацией бывшего президента Дональда Трампа (2017-2021 гг.) в марте 2020 года в рамках ограничений, связанных с пандемией covid-19. В четверг лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил на пресс-конференции, что «глубоко разочарован» использованием правила, которое он охарактеризовал как «ужасное и бесчеловечное». Законодатель призвал Белый дом отменить правило. ШЕФ амв/МСК/ррт