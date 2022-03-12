Шотландия побеждает в Италии на Турнире шести наций (33-22)

Шотландия, после двух поражений, была возрождена в Турнире шести наций благодаря своей победе в сочетании с бонусом к атаке в Италии (33—22) против «Адзурри», который снова выиграет седьмую подряд «деревянную ложку», несмотря на бесплодную финальную реакцию.

Шотландцы добились победы благодаря пяти попыткам (три в первом тайме, две во втором), воспользовавшись несколькими ошибками XV Azzurro в первом этапе матча (19-10 в перерыве).

Против последней команды, которую они победили на турнире, в феврале 2015 года «Azzurri» проявила гордость и амбиции.

Молодой Анже Капуоццо, вышедший на поле в начале второго тайма, блистал в своем международном дебюте двумя попытками за последние двадцать минут (65, 80+2), что подсластило 36-е поражение Италии подряд в шести нациях.

алу/лве/ига/пср