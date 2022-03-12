Стипендия для продолжения обучения в UAM: как проверить результаты и пройти процедуру

Результаты стипендии для продолжения обучения в Автономном университете Метрополитана (UAM) будут объявлены 18 марта 2022 года.

Студенты, которые зарегистрировались и являются бенефициарами, получат финансовую поддержку в размере до 12 000 песо; эта сумма будет разделена на ежемесячные платежи в размере 1000 песо. Стипендия в соответствии с призывом 2022 года будет отдавать предпочтение при выделении поддержки студентам, которые испытывают наибольшие финансовые потребности.

Вот шаги, которые нужно выполнить, чтобы увидеть результаты стипендии

* Зарегистрировавшиеся смогут ознакомиться с результатами на странице «Стипендия для продолжения обучения студентов бакалавриата» по адресу https://becas.uam.mx/18/resultados.html.

* 18 марта они включат опцию Просмотр результатов, которые вы должны ввести.

Студенты, у которых есть еще одна стипендия для тех же целей, не могут быть бенефициарами согласно призыву (Фото: Facebook)

* Затем система откроет еще одну вкладку, где вы можете увидеть список страниц бенефициаров.

* Чтобы быстрее найти свой фолио, используйте функцию поиска с помощью компьютерных клавиш Ctrl и F.

* Если вы проверяете с помощью мобильного телефона, в правом верхнем углу PDF-файла есть три точки, есть возможность поиска.

* В звонке они подчеркнули, что результаты будут окончательными и не подлежат обжалованию.

* Они также указали, что она несовместима с Федеральной стипендией на содержание, Молодежь, пишущая будущее, Гранты на мобильность UAM или с грантами UAM в контексте и ситуации уязвимости, если у вас есть какая-либо из вышеперечисленных поддержки, ваш фолио не появится в списке бенефициаров.

* Отобранные люди должны пройти процедуру и загрузить запрошенные документы.

Что делать, если вы были в списке бенефициаров?

* Период завершения процедуры будет с 22 марта по 1 апреля 2022 года.

* Через страницу стипендий UAM по ссылке https://siae.uam.mx:8443/sae/pos/aercwbegm002 вы должны ввести свое имя пользователя и пароль.

* Затем найдите вариант с надписью «Обязательство», которое нужно распечатать и подписать синими или черными чернилами. Если он отображается на нескольких листах, вам необходимо поставить подпись на обоих листах.

Стипендия для продолжения исследований UAM (Фото: UAM)

* Затем нажмите на опцию «Документы - назначенная стипендия», а затем выберите вариант «Продолжение обучения».

* Следующий шаг — загрузка документов в систему.

* Должен быть в формате PDF и отдельно.

* Имя файлов не должно содержать пробелов, так как система не разрешит их загрузку.

* Документ банковского счета должен содержать CLABE, они не принимают от IXE, Bancoppel, Walmart или Famsa. Письмо об обязательствах и ключ единого регистра населения (CURP) также должны быть загружены.

* Если вы были получателем стипендии в прошлом квартале, нет необходимости перерегистрировать межбанковский CLABE.

* В разделе «Проверка документов» проверьте, были ли они приняты, если нет, вы должны удалить их и загрузить снова.

Если у бенефициара есть какие-либо сомнения или вопросы, он может отправить электронное письмо по адресу becas@correo.uam.mx с подробностями.

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