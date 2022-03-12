Расписание матчей на сегодня, в субботу 12 марта LIVE: расписание и телеканалы для просмотра в прямом эфире

Сегодня день с несколькими матчами в мире короля спорта, поэтому мы даем вам расписание, каналы и расписания, где вы можете следить в прямом эфире каждую минуту за минутой этих спортивных событий.

Шестой день национальной Лиги 1 начинается с 4 матчей между наиболее ожидаемыми являются Мелгар против Лимы и Университетский альянс против Сайентано. Если вы не из тех счастливых болельщиков, которые придут на стадион, чтобы поболеть за любимую команду, вы можете посмотреть прямую трансляцию обоих матчей по сигналу GolPeru.

Лига 1 — Перу

11:00 Альянца Атлетико — Сан-Мартин — GoalPeru

13:05 Карлос А. Мануччи против Карлоса Штейна — GolPeru

15:30 Мелгар — Альянс Лима — GoalPeru

19:30 Университет спорта — Сьенсиано — GoalPeru

В Европе сегодня проходят матчи в итальянской Серии А, Бундеслиге Германии, Испанской Ла Лиге, Лиге 1 Франции, Премьер-лиге Англии, Португальской Премьер-лиге и Нидерландском Эридивизе. Самыми ожидаемыми матчами в каждом из них являются: Сампдория против Ювентуса в Серии А, Хоффенхайм против Баварии Мюнхен в Бундеслиге, Вилла Реал против Сельты де Виго Ренато Тапия в Ла Лиге, Труа против Нанта в Лиге 1, Манчестер Юнайтед против Тоттенхэма в Премьер-лиге Лига и Арока против Пасуша Феррейры в Премьер-лиге.

Кроме того, в США и Канаде наступила новая дата в MLS, и в ней играют несколько команд, в которых участвуют перуанские команды, такие как Нью-Йорк против Монреаля, Сиэтл Саундерс против Лос-Анджелеса Гэлакси, Ди Юнайтед против Чикаго Файр, Филадельфия против Сан-Хосе Эртквейкс, Орландо Сити против Орландо Сити против. ФК Цинциннати и Портленд Тимберс против Остина

В Латинской Америке аргентинский, мексиканский, эквадорский, уругвайский, венесуэльский и бразильский футбол сегодня обеспечит долю азарта благодаря аргентинскому премьер-дивизиону, мексиканской Лиге MX, чемпионату Уругвая, Лиге Эквадора, Лиге Футве Венесуэлы, Лиге BetPlay Колумбии и Чемпионат Паулиста в Бразилии. Наиболее ожидаемые столкновения будут между Таллерес Кордоба против Сан-Лоренсо в аргентинской премьер-дивизионе, Крус Азуль Луиса Абрама против Пумаса в Лиге МХ, Пеньяроль против Депортиво Мальдонадо на чемпионате Уругвая, СК Барселона против Индепендьенте дель Валье в ЛигаПро, ФК Каракас против ФК Замора в Лиге Футве и Коринтианс против Понте Петра в чемпионате Паулиста.

Премьер-лига — Англия

7:30 Брайтон — Ливерпуль — Звезда +, ESPN

10:00 Брентфорд против Бернли — Звезда +, ESPN 2

12:30 Манчестер Юнайтед против Тоттенхэма — Звезда +, ESPN

чемпионата Уругвая

17:00 Дефенсор Спортинг против Пласа Колония — GolTV Play

18:00 Пеньяроль — Депортиво Мальдонадо — GolTV Play

Ла-Лига — Испания

8:00 утра Леванте против испанцев — Звезда +, ESPN 2

10:15 Гранада против Эльче — DirecTV Sports

12:30 Вильярреал — Сельта де Виго — DirecTV Sports

15:00 Хетафе — Валенсия — Звезда +, ESPN

Серия А — Италия

9:00 Специя Кальчо против Кальяри — Звезда +

9:00 Салернитана — Сассуоло — Звезда +

12:00 Сампдория — Ювентус — Звезда +, ESPN 2

14:45 Милан — Эмполи — Звезда +, ESPN 2

Бундеслига — Германия

9:30 Аугсбург — Майнц 05 — Звезда +

9:30 Хоффенхайм — Байер Мюнхен — Звезда +

9:30 Фрайбург — Вольфсбург — Звезда +

9:30 Юнион Берлин против Штутгарта — Звезда +

12:30 Боруссия Менхенгладбах — Герта Берлин — Звезда +, ESPN 4

Премьер-лига — Португалия

13:00 Арока — Пасуш Феррейра — GolTV, GolTV Play

Лига 1 — Франция

11:00 Монпелье — Ницца — Звезда +, ESPN 3

15:00 Труа — Нант — Звезда +

MLS — США и Канада

13:00 Нью-Йорк против Монреаля — Звезда +

13:30 Коламбус Крю против Торонто — Star +

13:30 Интер Майами — Лос-Анджелес — Star +

15:30 Сиэтл Саундерс против Лос-Анджелеса Гэлакси — Звезда +

18:30 Хьюстон Динамо против Ванкувера — Звезда +

19:30 ДК Юнайтед против Чикаго Файр — Звезда +

19:30 Филадельфия против Сан-Хосе Эртквейкс — Звезда +

19:30 Новая Англия — Реал Солт Лэйк — Star +

19:30 Орландо Сити — ФК Цинциннати — Звезда +

20:30 ФК Даллас — Нэшвилл СК —Звезда +

21:00 Колорадо Рапидс против Спортинг КЦ — Звезда +

22:00 Портленд Тимберс против Остина — Звезда +

Чемпионат Паулиста — Бразилия

13:00 Агуа Санта против Санта-Андре — Фанатиз

14:00 Гуарани против железной дороги — Фанатиз

16:30 Коринтианс — Понте Петра — Фанатиз

Премьер дивизион Аргентины

15:00 Уракан против Годи Круза — TyC Sports, Фанатиз

15:00 Альдосиви против Тигре — Звезда +, Фанатис

17:15 Росарио Сентрал против Центральных казарм — Star +, Fanatiz

17:15 Сармьенто против Ньюэллса — ТиСи Спортс, Фанатиз

19:30 Кордова — Сан-Лоренцо — TyC Sports, Фанатиз

LigaPro - Эквадор

15:00 Мушук Рунуа — ФК Кумбайя — Звезда +

17:30 Университетский техник против ЛДУ — Звезда +, GolTV

20:00 Барселона СК против Индепендьенте дель Валье — Звезда +, GolTV

Лига Футве - Венесуэла

17:00 ФК Каракас против ФК Замора — Звезда +, GolTV Play

Расширение Лиги MX — Мексика

18:00 Леон против Тигреса — Кларо Спортс, Марка Кларо на YouTube

20:00 Круз Азул против Пумас — DirecTV Sports

22:00 Чивас де Гвадалахара против Америки - Кларо Спортс, Кларо Брэнд на YouTube

КАНАЛЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ

Как видите, матч будет транслироваться на каналах Star +, ESPN 2, ESPN 3, ESPN 4, GolPeru, DirecTV Sports на каналах 610 и 1610, Кларо Спортс, Фанатиз, ГолТВ, GolTV Play, Фанатиз, TyC Sports и потоковое вещание на канале Марка Кларо на YouTube

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