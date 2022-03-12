Саудовская Аравия казнит 81 осужденного за различные преступления за один день

Эр-Рияд, 12 марта Правительство Саудовской Аравии, одной из стран, наиболее применяющих смертную казнь, казнило в субботу 81 человека, осужденного за преступления от терроризма до вооруженного ограбления, что более чем вдвое превышает число казненных за весь 2020 год, сообщило саудовское государство информационное агентство, SPA. «Министерство внутренних дел объявило, что оно приведло в исполнение смертные приговоры в отношении лиц, осужденных за терроризм и преступления, караемые смертной казнью. Эти лица, которых насчитывается 81 человек, были осуждены за несколько преступлений, в том числе за убийство невинных мужчин, женщин и детей», — говорится в сообщении SPA.