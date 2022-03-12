суббота, 12 марта 2022 г.

. АВТОСПОРТ - Вторая и последняя предсезонная тренировка Формулы-1 на международном автодроме Бахрейна в Сахире. . БАСКЕТБОЛ - NBA: Чикаго Буллс-Кливленд Кавальерс, Майами Хит Миннесота Тимбервулвз, Сан-Антонио Сперс-Индиана Пэйсерс, Голден Стэйт Уорриорс-Милуоки Бакс, Денвер Наггетс - Торонто Рэпторс, Юта Джаз-Сакраменто Кингз и Портленд Трэйл Блэйзерс-Вашингтон Уизардс. - Испания: Лига Эндеса. 24 тур (ФОТО) (-1 по Гринвичу): Ховентут Бадалона-Валенсия Баскет (18.00), Касадемонт Сарагоса-Леново Тенерифе (18.00), Гран Канария — Уникаха (20.45), Баскет Рио Бреоган-Сурне Бильбао (20.45). . ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ - Париж-Ницца (до 13) (ФОТО). - Тирренско-Адриатическое море (до 13 лет) (ФОТО). . ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - Чемпионат мира. Мужской гигант в Краньска Гора (Словения) и женский слалом в Ааре (Швеция) (ФОТО) . СКАНДИНАВСКИЕ ЛЫЖИ - World Flying, в Викерсунде (Норвегия) (до 13). . ФУТБОЛ — В Испании. Ла Лига Сантандер. 28 тур (ФОТО) (-1 по Гринвичу): Леванте-Эспаньол (14.00), Гранада-Эльче (16.15), Вильярреаль-Сельта (18.30), Хетафе-Валенсия (21.00). — Англия. 29 тур (ФОТО) (-1 по Гринвичу): Брайтон-Ливерпуль (13.30), Брентфорд-Бернли (16.00) и Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм (18.30). В Германию. 26 тур (ФОТО) (-1 по Гринвичу): Аугсбург-Майнц, Фрайбург-Вольфсбург, Хоффенхайм-Бавария Мюнхен и Юнион Берлин-Штутгарт (15.30) и Боруссия Мюнхен-Гладбах-Герта (18.30). — Италия. 29 тур (ФОТО) (-1 по Гринвичу): Салернитана — Сассуоло и Специа-Кальяри (15.00), Сампдория — Ювентус (18.00) и Милан-Эмполи (20.45). — Во Франции. 28 тур (-1 по Гринвичу): Монпелье-Ницца (17.00) и Труа-Нант (21.00). — В Португалию. 26 тур (-1 по Гринвичу): Эшторил-Портимоненсе и Фамаликао-Санта-Клара (16.30), Арока-Пасуш Феррейра (19.00) и Белененсеш-Боавишта (21.30). - Интервью с Роберто Мартинесом, бельгийским футбольным тренером, в котором он анализирует текущее положение ведущей команды в рейтинге ФИФА и роль таких игроков, как мадридские игроки Тибо Куртуа и Иден Хазард или полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кевин Де Брюйне. Оскар Майя (Фото) (ВИДЕО) - Боливия. 6-й день: Университет Пальмафлор в Винто, Санта Круз всегда готов, Стронгест-Боливар и Ориенте Петролеро-Блуминг. - Чили. 6-й день: Кокимбо-Нюбленсе, Курико Унидо-О'Хиггинс и У. Ла Калера-Уачипато. - США. MLS: Нью-Йорк Сити-Фут Клуб Монреаль, Коламбус Крю-Торонто, Интер Майами-Лос-Анджелес, Сиэтл Саундерс-Лос-Анджелес Гэлакси, Хьюстон Динамо-Ванкувер Уайткэпс, ДК Юнайтед-Чикаго Файр, Нью-Ингленд Реал Солт Лэйк, Орландо Сити-Цинциннати, Филадельфия Юнион-Сан-Хосе Эртквейкс, Даллас-Нашвилл Колорадо Рапидс Спортинг Канзас-Сити и Портленд Тимберс-Остин. - Мексика. 10-й тур: Леон-Тигрес UANL, Круз Азуль-Пумас УНАМ, Монтеррей-Масатлан и Гвадалахара — Клуб Америка. - Парагвай. 6-й день: Сопротивление Сол де Америка и генерал Гуарани Кабальеро - Перу. 6-й день: Альянс Ат-Сан-Мартин, Карлос Маннуччи-Карлос Стайн, Мелгар-Альянца Лима и Университет-Сьенсиано. - Уругвай. 6-й день: Ливерпуль-Рентистас, Ривер Плэйт-Феникс и Пеньярол-Мальдонадо. - Гватемала. 12-й день: Кобан Империал-Солола, Муниципаль Санта-Люсия, Нуэва-Консепсьон — Коммуникации и Селаджу — Малакатеко. - Гондурас. 10-й день: Марафон-Лайф, Лобос УПНФМ-Реал Сосьедад, Гондурас Прогресо-Олимпия и Виктория-Платенсе. - Панама. 7-й день: Коста-дель-Эсте — Депортиво Университарио, Чирики-Тауро и Спортинг См-Эррера. . ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ — Токио. Выставка японского гимнаста Кохея Утимуры, многократного олимпийского чемпиона и чемпиона мира, по случаю его ухода на пенсию . ГОЛЬФ - Мировой тур DP. MyGolfLife Open, организованный компанией Pecanwood, в клубе Pecanwood в Хартбиспурте (Южная Африка) (до 13 человек). - Тур ПГА. Чемпионат игроков на TPC Sawgrass в Понте-Ведра-Бич, Флорида (США) (до 13). (ФОТО) . ОЛИМПИЗМ - Паралимпийские зимние игры в Пекине (до 13 лет) . РЕГБИ - Турнир шести наций. 4 тур (-1 по Гринвичу): Италия-Шотландия (15:15) и Англия-Ирландия (17.45) (ФОТО). . СНОУБОРД - Кубок мира по сноуборд-кросу в Рейтеральме (Австрия). Плей-офф и финал . ТЕННИС - Турнир Masters 1.000 и WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) (до 20) (ФОТО) — ДЭП/ОСЕ