Результаты вступительных экзаменов в Сан-Маркос 2022: смотрите результаты по гонкам

Оценки уже начали проводиться в студенческом городке МООНСМ. Как и все остальные, декан Америки открывает двери для сдачи вступительного экзамена в Сан-Маркос, который позволяет перуанцам и иностранцам подавать документы и сдавать экзамен вакансий, открытых в этом 2022 году.

В отличие от прошлых изданий, экзамен в Сан-Маркосе будет сдаваться лично и принимать все меры биозащиты, чтобы кандидаты и члены семьи не подвержены риску заражения COVID-19.

Важно отметить, что это будет два выходных дня, разделенных на 4 даты, в которые будут проводиться оценки. Время появления у ворот университета — с 6:00 до 8:30 утра. Чтобы сдать экзамен, нужно иметь при себе только карандаш, ластик и измельчитель.

Факт: на этот раз наибольший спрос из 13 594 женщин и 12 565 мужчин ориентирован на карьеру в медицине человека (4639), юриспруденции (2383), системной инженерии (1611), психологии (1570) и промышленной инженерии (1273).

ГРАФИК ПОСТУПЛЕНИЯ В САН-МАРКОС 2022-II

Вот официальные даты сдачи экзамена на знание:

- Суббота, 12 марта: для специальностей медицинских наук.

- воскресенье, 13 марта: для областей фундаментальных наук, экономики и управления.

- Суббота, 19 марта: для специальности «Инженерное дело».

- Воскресенье, 20 марта: для гуманитарных и юридических и социальных наук. В эту дату также будут выступать квалифицированные спортсмены, выпускники или выпускники, внутренние и внешние переводы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМНОГО ЭКЗАМЕНА В САН-МАРКОС 2022

Чтобы ознакомиться с результатами вступительных экзаменов в Национальный университет Сан-Маркос, вы можете быстро перейти на веб-сайт Центрального приемного управления (OCA). Мы объясняем шаг за шагом:

Ингреса-эсте анласе: https://admision.unmsm.edu.pe/simple/

Нажмите «Результаты 2022-I».

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СКОЛЬКО ВАКАНСИЙ В САН-МАРКОСЕ?

Из палаты декана Америки орган власти уточнил, что в этом процессе будет 4 513 вакансий для 66 профессиональных профессий; однако оно не исключило возможности расширения квот. Он также объявил, что они продолжат соблюдать протоколы биобезопасности, которые они ввели в действие в ходе испытаний 2021 года.

ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ БРАТЬ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН?

Есть определенные предметы, которые запрещены, и если вы носите их с собой, вы можете быть удалены из теста. К этим элементам относятся:

- Никаких ремешков с металлическими пряжками.

- Нет мобильных телефонов или других электронных устройств.

- Не слуховые аппараты.

- Не носите с собой кошельки, сумки, кобуры и т.п.

Если вы не соответствуете ни одному из правил, вас могут снять с оценки, и вы потеряете возможность получить доступ к одной из вакансий для обучения в UNMSM.

Заявителям рекомендуется присутствовать с поднятыми волосами, не носить серьги, ожерелья или браслеты. Возьмите с собой двойную маску или KN95, возьмите с собой бутылку алкоголя и не забудьте взять с собой удостоверение личности и карточку заявителя.

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