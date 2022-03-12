Грязный бизнес России в Гватемале и миллионы долларов, завернутые в подарочный ковер для президента

Это гватемальская версия Давида и Голиафа. В этой истории Дэвид — коренной народ майя Кекчи, который на протяжении веков жил в горах, возвышающихся на берегу озера Исабаль, на северо-востоке страны. Голиаф — это два никелевых рудника, принадлежащие российским и эстонским капиталистам, которые нашли в правительстве президента Алехандро Джамматтея идеального соучастника для надевания ботинок на шеи коренным народам, которые выступали против загрязнения рудника, и журналистам, которые освещали его.

Эта история приправлена открытым расследованием президента Джамматтеи после того, как свидетель указал на него за получение взятки от российских шахтеров, и возможность того, что одна из шахт, стратегический партнер правительства Владимира Путина, заинтересована в поиске урана на гватемальской земле.

Группа международных СМИ, в том числе гватемальские СМИ Prensa Comunitaria и The Store Project, входящие в консорциум Forbidden Stories, опубликовали в последние дни серию историй, основанных на массовой утечке документов из Гватемальская никелевая компания (CGN) и Pronico, гватемальские компании, имеющие лицензию на добычу полезных ископаемых Solway Investments, материнской компании швейцарского рудника, работающего на российском капитале. Эти компании имеют лицензию Phoenix на добычу полезных ископаемых, крупнейшую добычу никеля в Центральной Америке.

Утечка, которой поделились 20 СМИ по всему миру, включает 470 почтовых ящиков (2 ТБ данных) и еще 8 миллионов файлов и раскрывает несколько скандалов: ущерб окружающей среде, предложения о покупке лидеров коренных народов, полиции и судей для поддержки горнодобывающей компании, подробные планы по перемещению местных общин и изображения, документирующие слежку за журналистами, которые расследовали деятельность рудника.

Например, российский рудник внес деньги в Национальную гражданскую полицию Гватемалы (PNC) для агентов, поддерживающих выселение с богатых никелем земель. Он также нанял бывших гватемальских солдат, чтобы профилировать противников, заносить их в черные списки, поднимать слухи и вооружать уголовные дела, при соучастии Государственного министерства и суда, то, что, похоже, вышло из военного руководства по борьбе с повстанцами, столь популярного в Центральной Америке в 70-х и 80-х годах.

Женщина Майи Кекчи демонстрирует патроны со слезоточивым газом, используемые полицией при насильственном выселении протестующих против мин в Эль-Эсторе, Гватемала. Фото из прессы сообщества.

Согласно документам, опубликованным журналистским консорциумом, рудник также отправил большое количество тяжелых металлов, особенно хрома, в озеро Исабаль, крупнейшее в Гватемале, в озеро Исабаль, которое превышает уровни, разрешенные международными стандартами. Его руководители вместо того, чтобы решать проблему, обсуждали, как ее скрыть.

Сговор гватемальского государства с российским рудником начался с правительства Отто Переса Молины, бывшего солдата, который в настоящее время находится в тюрьме VIP за коррупционные преступления, который одобрил продление лицензии на добычу полезных ископаемых в Фениксе на площадь 249 квадратных километров на северо-востоке департаменты Исабаль и Альта-Верапас. В 2019 году Конституционный суд (КС) страны постановил, что такое продление является незаконным.

В 2012 году министр энергетики и горнорудной промышленности Эрик Арчила, который в настоящее время скрывается от правосудия, отвечал за предоставление разрешений и гарантирование расширения от правительства Переса Молина, также по обвинению в коррупции. Перес Молина и Арчила обеспечили надлежащее функционирование рудника, который россияне Solway приобрели у канадской компании Hudbay Minerals годом ранее, несмотря на то, что добыча не имела экологического разрешения, требуемого законом с 2005 года, как это было определено CC в 2019 году.

Джимми Моралес, преемник Переса Молины, также протянул руку шахте, объявив осадное положение, которое дало законную жизнь насильственным вмешательствам армии и PNC, которые позволили русским преследовать местных жителей. Другие добывающие компании в этом районе, такие как компания, занимающаяся выращиванием африканской масличной пальмы, также воспользовались осадным положением.

Но именно правительство Алехандро Джамматтеи, нынешнего президента Гватемалы, оказало наибольшую поддержку шахте, разрешив ей провести сфальсифицированное всенародное обсуждение, которое требует закон для его работы. Согласно расследованию, проведенному специальной прокуратурой в начале 2019 года, Джамматтей получил взятку миллионера от россиян, владеющих Mayaníquel, еще одной добывающей компанией, имеющей бизнес с Solway в Эль-Эсторе.

Журналисты консорциума, который исследовал шахту в сотрудничестве с Forbidden Stories, направили Solway вопросы, чтобы прокомментировать обвинения. В целом, на шахте эти обвинения отрицаются. Большинство гватемальских чиновников отказались отвечать.

Частный самолет из Бельгии приземлился в Гватемале 26 апреля 2019 года после остановки в Доминиканской Республике. Четыре россиянина и один казах путешествовали в самолете, руководители Mayaníquel, гватемальской компании, принадлежащей российскому консорциуму TelFAG.

Иностранцы провели в Гватемале несколько дней. Они посетили колониальный город Антигуа-Гватемала, джунгли Петена на севере и встретились с Антонио Малуфом, министром экономики и Джамматтеем, и, по словам свидетеля, который позже дал показания в Специальной прокуратуре по борьбе с безнаказанностью (FECI), они дали взятку в миллионы долларов. завернутый в ковер, который они принесли в дом президента Джамматтеи в роскошном районе гватемальской столицы.

В июне 2019 года один из гватемальских частных охранников, работавший с русскими и казахами майяникель во время апрельского визита, дал свои показания FECI: он сам видел ковер, полный денег, и государственных чиновников среднего звена, которые сопровождали россиян. FECI открыла досье, в котором содержалась линия расследования президенту Джамматтеи. Президент, однако, выдвинул куски в этом вопросе, который в Гватемале стал широко известен как случай волшебного ковра или русского сюжета.

Пьеса, которую президент Джамматтей и генеральный прокурор Консуэло Поррас, один из их главных союзников, переместили, чтобы похоронить расследование в волшебном ковре, заключалась в том, чтобы освободить FECI и заставить изгнать Хуана Франсиско Сандовала, начальника специальной прокуратуры. Уволенный 24 июля 2019 года, и вся его физическая и юридическая защита сняты, Сандовалю пришлось покинуть Гватемалу той же ночью.

Рыбак на берегу озера Исабаль в Гватемале, где он управляет российской шахтой, которая загрязнила воды озера.

Сандовалю пришлось уехать в США, где он сопровождает в изгнании дюжину бывших гватемальских судебных операторов, которые знали, среди прочих высокоэффективных дел, те, которые связаны с российской шахтой в Эль-Эсторе.

Еще один из изгнанных чиновников — Глория Поррас, бывший судья Конституционного суда и председатель этого высокого суда в 2019 и 2020 годах. Подпись Порраса является первой в досье КС 697-2019 от 18 июня 2019 года, в котором подтверждается, что рудник должен закрыть свою деятельность в Эль-Эсторе до тех пор, пока государство не будет соблюдать Конвенцию 169 Международной организации труда, подписанной Гватемалой. что требует свободного и осознанного сотрудничества с коренными народами, затронутыми добычей полезных ископаемых.

Несмотря на эту резолюцию, рудник продолжал работать без сбоев, о чем свидетельствуют сотни документов, рассмотренных консорциумом Forbidden Stories, таких как заказы на поставку, выплату заработной платы, коммерческие сделки, перемещения в Пуэрто-Санто-Томас-де-Кастилья, в Гватемальском Карибском бассейне, где никель добывается в El Estor поступает с европейских рынков.

Есть документы, которые также показывают, что в 2019 году одна из ассоциированных компаний Solway сообщила акционерам о прибыли, близкой к 11 миллионам долларов США.

Высшая судебная инстанция Гватемалы распорядилась закрыть рудник, а прокурор страны по борьбе с мафией начал расследование возможных взяток, которые президент должен получить от российских бизнесменов, связанных с коммерческой деятельностью в Эль-Эсторе, но шахта так и не остановилась. Напротив, в 2020 и 2021 годах он продолжал демонстрировать свое доминирование.

В июне 2020 года директор рудника Сергей Носачев направил Джамматтею письмо, в котором попросил уважительным, но твердым тоном, чтобы государственные силы безопасности действовали более решительно в Эль-Эсторе против людей, которых шахта идентифицировала как противников. Правительство выполнило и объявило осадное положение в полной изоляции из-за пандемии Covid-19.

Затем расследование волшебного ковра в 2021 году выявило вероятность того, что Джамматтеи имел нерегулярные отношения с русскими Майяникеля, компанией, отличной от Solway, но которая разделяет с ней процесс подготовки никеля, экспортируемого из Эль-Эстора, и совместного использования Пуэрто-Санто. Томас де Кастилья.

Дело о волшебном ковре также вызвало и другие разоблачения, такие как российские бизнесмены, связанные с Майяникель, предлагали Джамматтею арендовать участок порта, что, по мнению опрошенных профсоюзных активистов порта, помогло бы иностранцам обеспечить неконтролируемый контроль над одним из самых важных морских выходит из Центральной Америки в Атлантический океан.

Вид с воздуха на горнодобывающий проект Феникс в Эль-Эсторе, Гватемала.

Все это, судя по официальным встречам и заявлениям официальных лиц России и Гватемалы, имеет стратегическое значение для Москвы.

В 2018 году Татьяна Машкева, высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел Владимира Путина, встретилась с послом Гватемалы в Российской Федерации, чтобы подготовить делегацию бизнесменов, которые отправятся в Гватемалу в конце этого года для обсуждения вопроса, который Москва определила как «геополитический и многостороннее значение»: создание центра сбора в порту Санто-Томас-де-Кастилья в Гватемале, дороге, по которой российские шахтеры удаляют гватемальский никель с 2014 года.

Недавняя утечка документов от горнодобывающей компании Solway выявила еще одну проблему, которая также может иметь геостратегическое значение для Москвы: в Эль-Эсторе наблюдаются значительные концентрации урана. Экологические исследования, проведенные на руднике для внутреннего потребления, которые никогда не были раскрыты общественности, показывают, что в водах озера Исабаль вокруг рудника постоянно находится уран и что российские компании приобрели рентгеновское оборудование, способное обнаруживать уран. В октябре 2021 года российское ядерное агентство «Росатом» подписало соглашение о сотрудничестве с Центральноамериканским парламентом в Москве во время мероприятия, частично спонсируемого посольством Гватемалы при правительстве Путина.

В 2014 году, когда русские начали работать в Эль-Эсторе, гватемальские исследователи предупредили посольство США в городе Гватемала о наличии урана.

Журналистское расследование консорциума Forbidden Stories также показало, что может быть другой вопрос, представляющий интерес для властей США: подозрительные транзакции на сумму почти 2 миллиарда долларов между 23 компаниями, связанными с Solway, в период с 2005 по 2017 год, согласно утечке банковской информации и след, проведенный несколькими журналистами. По крайней мере, одна из этих компаний, Solway Management LLC, базировалась в Соединенных Штатах, хотя она уже распущена.

С другой стороны, конгрессмены США попросили Государственный департамент в Вашингтоне потребовать объяснений от правительства Алехандро Джамматтеи по поводу использования оборудования, подаренного Соединенными Штатами для насильственных действий против коренного населения, пострадавшего от горнодобывающей компании.

1 декабря прошлого года девять демократов Палаты представителей направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, призывая провести расследование в отношении гватемальских чиновников, которые «прямо или косвенно (использовали американское оборудование, в частности, огнестрельные джипы) для поддержки нарушений прав человека... и нападения на общины майя в Кекчи».

Нарушения, о которых упоминали американские законодатели, произошли в период с октября по декабрь 2021 года, когда альянс минных государств развернул всю свою власть в гватемальском городе Эль-Эстор.

Утром 23 октября 2021 года воздух в Эль-Эсторе был заполнен слезоточивым газом. Контингент численностью от 600 до 1000 полицейских напал, как и накануне, на протест жителей майя Кекчи, которые пытались заблокировать проезд грузовиков с углем, который российская горнодобывающая компания подает для переработки никеля.

Протестующими были рыбаки, пострадавшие от минного загрязнения, и лидеры общин, которых русские пытались выселить со своих земель. Они потребовали, чтобы президент Джамматтеи принял их во внимание в ходе консультаций, организованных его правительством в соответствии с юридическим требованием, которое Конституционный суд ввел в 2019 году, чтобы сделать эксплуатацию шахты законной.

Протесты рыбаков начались в 2017 году, когда некоторые из них обнаружили красное пятно на озере Исабаль и заметили снижение количества выловленной рыбы. Рыбаки объяснили загрязнение работой шахты.

Собранные показания свидетельствуют о том, что полиция гватемальского муниципалитета Эль-Эстор применила слезоточивый газ, который поражает детей, женщин и пожилых людей и приводил к гибели домашней птицы. На снимке — файловая запись отряда полиции Гватемалы по борьбе с беспорядками. EFE/Эстебан Биба

Согласно документам, просочившимся в Forbidden Stories, шахта годами профилировала рыбаков и лидеров, которые выступали против нее, чтобы маргинализировать их и даже криминализировать их при соучастии прокуратуры. Эти лидеры, правительство Джамматтеи, не включили их в консультацию, которую государство должно было провести по распоряжению Конституционного суда.

В ответ исключенные Майя Кекчи заблокировали въезд грузовиков, перевозящих уголь из шахты. Их высаживали с начала октября 2021 года. К последней неделе месяца в шахте почти не было угля. Он позвонил тогда старому союзнику, Национальной гражданской полиции.

22 и 23 октября 2021 года КНП выполняла функции частного жандарма рудника. Она не только гарантировала поставки угля жителям Эль-Эстора силой, но и создала атмосферу насилия, которая помогла правительству Джамматтея объявить новое осадное положение, во время которого полиция, армия, прокуроры и агенты разведки ввели среду, в которой шахта, необходимая для выполнения своих операций.

Отношения между PNC и рудником устарели. По крайней мере, с 2015 года, согласно финансовым переводам, квитанциям и электронным таблицам, рудник делает пожертвования, которые он квалифицирует как «стратегическую поддержку» полиции. Шахта оплачивает газ, ремонт, шины для полицейских патрулей. А в случае выселения шахта выделяет деньги на проживание и питание сотрудников полиции, которые правительство направляет им на поддержку.

К началу 2022 года российско-швейцарский шахтер Solway в Эль-Эсторе, Исабаль, завершил предварительные консультации, требуемые законом для работы, после того как правительство Джамматтея маргинализировало всех, кто выступал против загрязнения окружающей среды и выселений. Казалось, все идет хорошо.

Все указывало на то, что минная тактика, которая началась с момента прибытия русских в Эль-Эстор в 2014 году, сработала. Нападения КНП на коренное население майя, один из которых унес жизнь рыбака во время демонстрации по борьбе с добычей полезных ископаемых в 2017 году, достигли своей цели. Эти союзы с политической властью принесли свои плоды.

Казалось, что у русских все шло хорошо до тех пор, пока не появились тысячи компрометирующих документов для рудника и правительства Гватемалы и не раскрыли темные секреты добычи полезных ископаемых в Эль-Эсторе.

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