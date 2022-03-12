Россияне, белорусы и украинцы протестуют в Грузии против войны

Миша Виньянский Тбилиси, 11 марта Около 300 граждан России, Беларуси и Украины, а также несколько активистов из коллектива FEMEN протестовали в эту субботу против украинской войны в Тбилиси, где они собрались перед Отделом интересов России, расположенным в части посольства Швейцарии. «Я против войны. Как волонтер, я помогаю собирать гуманитарную помощь для Украины в Грузии», - сказала в заявлении EFE Мария, российская студентка из Санкт-Петербурга, поступившая в Тбилисский государственный университет. Другие протестующие несли плакаты с лозунгами, такими как «Убийственный Путин», в которых говорилось о российском президенте, «НАТО, закрой небо над Украиной» или «Фашистский Путин — Гаагскому трибуналу». Грузия и Россия разорвали дипломатические отношения из-за войны 2008 года, после которой Россия оккупировала 20% территории Грузии и признала независимость сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии. С тех пор около десяти российских дипломатов работают под швейцарским флагом в секции интересов, расположенной в здании бывшего посольства Москвы в столице Грузии, прямо напротив киевского офиса в Тбилиси. Другая гражданка России, участвующая в акции протеста, Людмила, показывает свой паспорт, на котором стоит наклейка с надписью «Россия — оккупирующая держава». «Я поддерживаю территориальную целостность Грузии и Украины. Нет войне, которую начал Путин!» говорит молодая женщина, которая призвала своих сограждан взять на себя «ответственность» и объединиться против конфликта. «Надеюсь, настанет день, когда мне не придется стыдиться быть гражданином России», — говорит Людмила в слезах. «Затем я сниму наклейку с паспорта. Но очевидно, что до этого дня еще далеко». После начала войны 24 февраля, согласно данным Министерства внутренних дел, Грузия приняла более 20 000 российских граждан, которые могут проживать в стране без визы в течение одного года. Большинство из них не поддерживают политику правительства Москвы, но даже в этом случае грузинские власти принимают меры предосторожности, чтобы их прибытие не создавало угрозы для безопасности страны. Крупнейшие грузинские банки в настоящее время отказываются открывать счета для граждан России или Беларуси, что, согласно отраслевому источнику, с которым консультируется EFE, вызывает подозрения в отношении граждан Ирана, которым не разрешили осуществлять операции после введения Соединенными Штатами санкций против Тегерана. Грузия пока не присоединилась к экономическим санкциям против России, но активно поддерживает Украину на всех международных форумах. «Грузия находится на передовой линии защиты интересов Украины на международной арене, в Организации Объединенных Наций, Совете Европы и международных трибуналах», — заявил в субботу официальный представитель грузинского парламента Шалва Папуашвили. мв/ч/амг (фото)