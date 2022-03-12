Россияне продвигаются в Киев, осаждаются в других городах

ЛЬВОВ, Украина (AP) — Российские войска, похоже, продвигались с северо-востока в своей медленной борьбе к украинской столице, в то время как танки и артиллерия обстреливали осажденные районы такими сильными бомбардировками, что жители города не могли похоронить растущее число погибших.

В предыдущих наступательных действиях в Сирии и Чечне стратегия России заключалась в подавлении вооруженного сопротивления постоянными воздушными ударами и бомбардировками, которые опустошали населенные пункты. Этот вид штурма изолировал портовый город Мариуполь на юге страны, и Киев и другие места могут столкнуться с аналогичной судьбой, если война продолжится.

В Мариуполе непрекращающиеся обстрелы препятствовали неоднократным попыткам доставить продовольствие и воду и эвакуировать попавших в ловушку мирных жителей. В пятницу фотограф из The Associated Press запечатлел момент, когда танк открыл огонь прямо по жилому дому, обернув одну из его сторон ярко-оранжевым огненным шаром.

Смертельное нападение на родильный дом на этой неделе вызвало возмущение во всем мире и обвинения в военных преступлениях.

По данным мэрии, число погибших в городе превысило 1500 человек за 12 дней наступления. Взрывы заставили операторов прекратить рыть траншеи для вскрытия массовых захоронений, поэтому «мертвых даже не хоронят», сказал мэр.

Украинские экстренные службы сообщили, что из обстрелянного жилого дома в Харькове было извлечено пять тел, в том числе двух женщин, мужчины и двух детей.

Российская армия заблокировала Харьков, второй по величине город страны, несмотря на усилия по созданию новых гуманитарных коридоров вокруг него и других городских центров.

Вторгшиеся российские войска столкнулись с большими трудностями, чем ожидалось, против решительных украинских бойцов. Но российские военные могут угрожать обгонять местную армию, несмотря на постоянный поток оружия и другой помощи, которую Запад посылает демократически избранному правительству западного типа.

Конфликт вынудил 2,5 миллиона человек бежать из страны.

На местах силы Кремля, похоже, пытались перегруппироваться и восстановить динамику после больших потерь и столкновения с сильным сопротивлением. Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия пытается «перестроить и передислоцировать» своих солдат, готовясь к операции против столицы.

По словам представителя министерства обороны США, который предложил Вашингтону оценку на условиях анонимности, в результате многовекторной атаки на город российское продвижение с северо-востока казалось успешным. Боевые подразделения двигались из тыла, когда солдаты приближались менее чем за 30 километров (20 миль) от города.

Новые спутниковые снимки коммерческой фирмы, как сообщается, запечатлели артиллерийский огонь по жилым районам между российскими позициями и столицей. На снимках Maxar Technologies видны вспышки и дым из больших каньонов, а также кратеры, вызванные ударом снарядов и горящих домов в городе Мощун, пояснили в компании.

На экономическом и политическом фронтах Соединенные Штаты и их союзники мобилизовались для дальнейшей изоляции и введения санкций против Кремля. Джо Байден объявил, что Вашингтон резко сократит свой торговый статус с Россией и запретит импорт морепродуктов, алкоголя и алмазов.

Решение об отмене торгового статуса России как «наиболее благоприятствуемой нации» было принято в координации с Европейским союзом и G7.

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Фелипе Дана и Эндрю Дрейк в Киеве, а также другие журналисты из The Associated Press по всему миру внесли свой вклад в создание этого офиса.