Российский горнодобывающий гигант «Норникель» столкнулся с первыми трудностями перед лицом санкций против России

Горнодобывающий гигант «Норильский никель» (Норникель) сталкивается с логистическими трудностями из-за беспрецедентных санкций, введенных Западом против России.

Поскольку воздушное сообщение с Россией сильно ограничено, Норникель испытывает трудности с отправкой своего палладия, заявил в интервью газете «РБК» Владимир Потанин, олигарх, который контролирует эту группировку.

«Но мы смогли организовать поставки по альтернативным каналам», - сказал он.

Эта группа производит палладий и никель, два металла, цены на которые в настоящее время достигают исторических цен.

The Wall Street Journal сообщила в понедельник, что производитель этих материалов, необходимых для электромобилей и полупроводниковых батарей, может быть «слишком большим, чтобы быть подвергнутым санкциям».

Россия является одним из ведущих мировых производителей этих двух металлов.

Владимир Потанин добавил, что у него также «возникли логистические проблемы из-за отказа нескольких европейских портов управлять нашими грузами», хотя и сказал, что эти препятствия можно преодолеть.

«Несмотря на всю враждебную риторику, наша продукция по-прежнему пользуется спросом», - сказал Потанин, который сказал, что «пытается максимально снизить пики спроса и резкий рост цен, потому что они не нравятся потребителям».

Глава группы также заверил, что «Норникель» планирует перенаправить поставки из Европы и США в Китай и другие страны, которые не ввели санкции против России. «Хотя мы этого еще не сделали», - сказал он.

Олигарх подверг резкой критике возможную конфискацию государством иностранных компаний, объявивших о выходе из страны после военного наступления России на Украине.

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