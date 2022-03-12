Российские инженеры анализируют радиацию на атакованной украинской атомной электростанции

Российские инженеры были направлены в пятницу для измерения радиации на Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, захват которой российскими войсками встревожил международное сообщество, сообщили украинские власти.

Работники российской атомной компании «Росатом» прибыли в Запорожье в пятницу, сообщает украинское агентство по атомной энергии «Энергоатом» в Telegram.

Российские инженеры объяснили украинскому персоналу, что они были там, чтобы «оценить уровень радиации» и «оказать помощь в ремонте станции», которая была взорвана 4 марта, сообщает Энергоатом.

Реакторы станции, судя по всему, не пострадали, несмотря на то, что во время атаки российских войск на объекте вспыхнул пожар.

«Энергоатом» заявил, что россияне отправились в Запорожье из-за отказа украинского персонала сотрудничать с Россией.

Он также добавил, что один из российских посланников представился новым гражданским и военным администратором района и заявил, что завод стал российской территорией, управляемой Росатомом.

Во время нападения посол России в ООН отрицал, что его страна разбомбила атомную станцию.

Запорожье, открытое в 1985 году и имеющее шесть реакторов, производит почти пятую часть энергии Украины и может обеспечить электроэнергией четыре миллиона домашних хозяйств.

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