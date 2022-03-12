Россия утверждает, что уничтожила разведывательный центр терактами под Киевом

Международная редакция, 12 марта Россия продолжает в эту субботу нанести авиаудары по Украине, которые она называет «точностью» и которые в эту субботу уничтожили военную авиабазу в Василькове, к юго-западу от Киева, и центр электронной разведки в Броварах, к востоку от Украины Об этом заявил представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Высокоточное оружие дальнего действия атаковало украинские военные объекты утром 12 марта», — заявил военный, сообщает российское агентство ТАСС. «Военный аэродром в Василькове и главный центр электронной разведки украинских вооруженных сил в Броварах были сняты с вооружения», - сказал он. Также российские истребители и подразделения ПВО сбили пять беспилотников и одну тактическую ракету «Точка-У» за последние несколько часов, пояснил Конашенков. «Истребители и средства ПВО ВКС России за прошедшие сутки сбили пять беспилотников, в том числе два Bayraktar TB2 и одну тактическую ракету Tochka-U», - пояснил он, сообщает российское агентство. Конашенков также сообщил, что российский самолет поразил 145 целей украинских вооруженных сил за последние сутки в ходе спецоперации на Украине. Эта операция включала три зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», восемь командных пунктов и пунктов связи, пять складов боеприпасов и горючего и 78 групп военной техники. Российская армия в последние часы усилила атаки на Украину, страну, которая вторглась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Эти нападения впервые с начала вторжения начали затрагивать населенные пункты на западе России, вблизи границ стран Европейского Союза. Е ПРИМЕЧАНИЕ ПОДПИСЧИКАМ. Agenzia Efe временно приостановила выпуск новостей из России из-за угрозы, которую представляет для ее журналистов недавно утвержденная реформа уголовного кодекса. Efe будет продолжать сообщать, насколько это возможно, из других мест об этом серьезном кризисе.