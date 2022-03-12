Закрытие дорог в Соача и другие меры в связи с выборами

В следующее воскресенье, 13 марта, выборы в Конгресс пройдут на национальной территории, поэтому территориальные власти разных муниципалитетов и городов установили специальные меры к этому дню. Так обстоит дело с Соача.

Секретариат мобильности Соачи объявил в эту пятницу, 11 марта, что в следующее воскресенье, 13 марта 2022 года, он проведет различные операции по регулированию дорожного движения, направленные на предотвращение скопления людей и ускорение движения вблизи наибольшего притока избирателей.

Следует напомнить, что в этот день власти предложили Соачуно воспользоваться общественным транспортом и велосипедами, чтобы мобилизовать себя на осуществление своего демократического права.

Пункты, рассмотренные для укрепления операций Секретариатом мобильности Соачи во время избирательного процесса в следующее воскресенье, имеют стратегическое значение, чтобы избежать неудач для 68 169 зарегистрированных граждан, которые составляют 25% от 278 856 человек, имеющих право голоса в городе.

Кроме того, он напомнил, что служба общественного транспорта будет полностью функционировать для обеспечения мобильности граждан.

«Помните, что вся государственная служба будет работать на 100% с компаниями города и что циклоруты включены, чтобы граждане могли прийти на голосование», - заключил чиновник.

В связи с этим следующие пункты, по которым будут осуществляться мероприятия по мобильности, запланированные на 13 марта следующего года:

Коммуна 1

- То есть доля: сокращение полосы движения, обозначенной элементами регулирования на 26-й Южной улице, между гонками 11 и 14.

Коммуна 2

- Муниципальное управление ЗАГС Соачи, главный штаб: заключительная гонка 7, между 11-й и 12-й улицами. Гонка 8 альтернативным способом.

- Интегрированный, например, Soacha: закрыть 13-ю улицу, между гонками 10 и 11. Альтернативный маршрут 12-й и 13-й улицы.

- Генерал Сантандер: сокращение полосы движения с указателями с элементами регулирования в гонке 9 между 14-й и 15-й улицами.

- Casa de la Cultura: сокращение полосы, обозначенной элементами регламента в 7-й гонке, между 14-й и 15-й улицами во время голосования и полное закрытие с 17:00.

Коммуна 5

- Сан-Матео, штаб-квартиры A и B: закрытая гонка 4 Эсте, между 28-й и 29-й улицами. Альтернативная трасса гонки 5 Восток.

Важно помнить, что, помимо упомянутых пунктов, во всем городе будет присутствовать около 200 стратегических дорожных помощников (AVE), которые регулируют движение и поддерживают нуждающихся в этом граждан.

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