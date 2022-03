Resident Evil 4 с ностальгическим подходом? Некоторые бразильские фанаты сделали это возможным

Пока Capcom работает над римейками Resident Evil 2, 3 и 7, фанаты отвечают за реагирование на фантазии игроков которые увлечены воображаемой своей зомби-вселенной. Среди них - восстановление Resident Evil 4, над чем работает команда фанатов Rustic Games BR, но с особым ностальгическим оттенком.

Франшиза ужасов на выживание Синдзи Миками стала известна не только своим взглядом на воображаемую нежить, но и элементами метаязыка геймеров, который построил свои первые игры. Все еще камеры в неудобных местах, неинтуитивное управление и любопытный звуковой дизайн — вот некоторые детали, которые пользователи помнят из первых релизов Resident Evil.

Вот почему многие считают, что римейк с современными элементами и стилем шутера от третьего лица должен удалить функции, которые создали клаустрофобную среду тех, кто пытался выжить в катастрофе Racoon City. Rustic Games BR, также ответственная за демейк The Last of Us, воспользовалась этой идеей, чтобы переделать для PSX эти приключения, которые могут использовать полигональную графику, чтобы вдохновить ужас.

Его предложение еще раз показало два новых типа геймплея с разными сценариями и врагами классики Capcom. Хотя у них пока нет игровой демоверсии, на данный момент бразильская команда разработчиков может предоставить видео о том, как они строят это приключение в стиле ретро.

Первый выпущенный игровой процесс показывает через фиксированные камеры бой с Гигантом, зомби колоссальных размеров, который использует локальные удары для уничтожения игроков. Этот образец, выпущенный разработчиком, является шокирующим примером ограничений, до которых игроки будут заблокированы в версии для PS One в режиме Resident Evil, и они даже используют сложность, используя знаменитую табличку «Ты умер» из саги Dark Souls.

Конечно, этот бой не кажется таким стрессовым, как противостояние с Регенератором, одним из монстров, которых можно увидеть после обмена между Леоном С. Кеннеди и Адой Вонг, где объясняется, что у первого есть «паразит» внутри его тела, которого он должен каким-то образом изгнать.

Стоны и вой вне поля зрения камер с фиксированной перспективой меняют атмосферу сразу после начала миссии, что, несомненно, является одним из ключевых эффектов усиления многоугольного террора Миками. Главный герой может проверить несколько краев сцены и найти подсказки, которые только при внимательном внимании можно разгадать.

Очень скоро Регенератор встает и приближается к Леону С. Кеннеди с могильным шагом, который может обезоружить его только после борьбы, которая, кажется, больше связана с настойчивостью, чем стратегией.

Это не первый случай, когда Rustic Games BR вдохновляется на создание демейка Resident Evil, так как они также были ответственны за демейк Resident Evil 7 и Resident Evil: Code Veronica. В их образцах видеороликов вы можете увидеть юмористический кивок на типичные препятствия, с которыми сталкиваются игроки в играх PS One, и хотя ужас - это заявленный жанр, разработчики не боятся указать, как мало он иногда переносит в текущее десятилетие.

Тем временем другая команда разработчиков предлагает другую перспективу димейков от Resident Evil. Используя графический движок Unreal 5 (последняя версия движка Тима Суини), они используют его способность использовать фотореалистичные модели, но с тем же неудобным и клаустрофобным стилем геймплея.

