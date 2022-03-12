Repsol сообщает об очистке моря и побережья Перу на 92% после разлива

Лима, 12 марта Нефтяная транснациональная компания Repsol сообщила в эту субботу, что работы по очистке перуанского моря и прибрежных районов составили 92% после разлива нефти в январе прошлого года на терминалах нефтеперерабатывающего завода Ла-Пампилья у берегов Лимы. «На сегодняшний день у нас 16 пляжей, которые уже являются чистыми, и мы ожидаем их повторного открытия для общественного пользования, решение, которое зависит от компетентного органа», - сказал в пресс-релизе старший менеджер по безопасности, качеству и окружающей среде Хосе Рейес. Разлив нефти произошел 15 января, когда итальянское судно Mare Doricum сбросило топливо в подводные трубопроводы нефтеперерабатывающего завода La Pampilla, который Repsol работает в муниципалитете Вентанилья. Сначала компания сообщила, что это была утечка 0,16 баррелей (около 25 литров) и что она была вызвана «аномальными волнами», вызванными извержением вулкана в Тонге. Однако Repsol скорректировалась три дня спустя и подняла цифру до 6000 баррелей, хотя в конечном итоге она оценила, что она составила бы 10 400, даже меньше, чем 11 900, по оценкам правительства Перу (1,9 миллиона литров). МОНИТОРИНГ ПОСТРАДАВШЕГО ПОБЕРЕЖЬЯ Компания добавила в эту субботу, что в соответствии с мандатом и указаниями властей она завершила взятие 1400 проб на море и на суше из пострадавших районов. «Эти образцы анализируются независимыми и аккредитованными лабораториями. Результаты этих анализов дадут нам достоверную информацию о состоянии воды и морского дна вдоль пострадавшей береговой линии», — пояснил Рейес. Что касается охраняемых природных территорий, пострадавших от разлива, Repsol сообщила, что команда перуанского ученого Марино Морикава готова и ожидает разрешения на гидробиологический отбор проб из этих районов. Компания подтвердила, что у нее есть необходимые ресурсы в случае появления новых пятен на скалах и скалах из-за естественного воздействия волн, и обязательство «продолжать работу до тех пор, пока побережье Перу не вернется в свое естественное состояние». ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПЗ В прошлый четверг Агентство по оценке и контролю окружающей среды Перу (OEFA) отменило временную остановку работ по погрузке и разгрузке углеводородов на терминале 1 с несколькими буями на нефтеперерабатывающем заводе Ла-Пампилья, подтвердив, что объекты находятся в хорошем состоянии. Однако те же действия в терминалах Multibuoyas 2 и 3 и Monobuoya T-4 по-прежнему парализованы до тех пор, пока компания не подтвердит соответствие тем же документам, которые были запрошены для Терминала 1. OEFA напомнила, что 31 января было приказано временно прекратить деятельность на терминалах с несколькими буями 1, 2 и 3, а также на терминале монобуя Т-4 в Ла-Пампилья, поскольку компания не смогла остановить движение разлитой в январе нефти. В рамках усилий по возмещению ущерба транснациональная компания подписала соглашение с правительством Перу, в соответствии с которым она обязуется поставить 3000 солей (около 805 долларов) в качестве аванса компенсации примерно 5000 рыбаков и торговцев, пострадавших от разлива. САНКЦИИ И СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ МЕНЕДЖЕРОВ На данный момент компания уже накопила около 358 000 долларов в виде принудительных штрафов за несоблюдение трех мер, введенных OEFA, и этот орган также инициировал три других санкционных административных разбирательства против Repsol, которые могут привести к трем дополнительным санкциям на сумму около 14,3 миллиона долларов. В то же время судья распорядился не допустить выезда четырех менеджеров нефтяной компании, в том числе исполнительного директора Repsol в Перу Хайме Фернандеса Куэсты на 18 месяцев в рамках его расследования предполагаемого преступления загрязнения окружающей среды.