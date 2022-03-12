Рекомендации по использованию безрецептурных тестов на covid-19

CIUDAD DE MÉXICO, 18ENERO2022.- Por motivo del alza en contagios por la variante ómicron de Covid-19 se realizaron pruebas de antígeno a representantes de los medios de comunicacion previo a la conferencia de prensa para presentar el espectáculo 2000s Pop Tour en la Arena Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

В эту пятницу, 11 марта, Министерство здравоохранения и социальной защиты опубликовало рекомендации, которые граждане должны учитывать при проведении безрецептурного теста для выявления COVID-19.

Леонардо Аррегосес, директор отдела лекарств и медицинских технологий Министерства здравоохранения и социальной защиты, пояснил, что эти тесты выявляют части вируса, вызывающие covid-19, и их также называют экспресс-тестами на антигены, потому что они дают результат за короткое время.

На вопрос о том, когда использовать этот тип теста, чиновник сказал, что колумбийцы могут использовать их при возникновении симптомов, связанных с COVID-19. Его также можно применять при контакте с пациентом с диагнозом вируса.

Несмотря на то, что они легко получить доказательства, чиновник Министерства здравоохранения рекомендовал гражданам при покупке теста учитывать, что он имеет соответствующую регистрацию Invima.

Аналогичным образом, Леонардо Аррегосес сообщил, что если результат этого теста будет положительным, человека следует немедленно изолировать на семь дней, чтобы снизить риск заражения людей, с которыми они делятся, дома или на работе.

Аррегосес особо отметил, что этот тип самоприменимых тестов имеет ограничения, поскольку они имеют меньшую способность выявлять людей с инфекцией, вызывающей COVID-19, по сравнению с тестом ПЦР, особенно если у человека, который проходит тест, нет симптомов.

Кроме того, он подчеркнул, что важно иметь в виду, что самостоятельно применяемые тесты на антиген, специфичные для covid-19, способны обнаружить только этот вирус, поэтому у человека с симптомами и отрицательным результатом может быть другая инфекция, например, грипп.

Наконец, Аррегосес уточнил, что результаты самоприменимых тестов на антиген не рассматриваются с профессиональной точки зрения, то есть их недостаточно для подачи заявления на получение справки об изоляции, инвалидности из EPS или для подачи запроса на выплату временной финансовой компенсации в соответствии с субсидируемая схема, установленная в статье 22 Указа 1374 от 2020 года.

«Если результат этого теста положительный, человек должен проконсультироваться со своим ЭПС, который в зависимости от состояния здоровья выдаст инвалидность или выдаст справку об изоляции», - заключил чиновник Минсалуд.

Отчет о Covid-19 в Колумбии в эту пятницу, 11 марта

Министерство здравоохранения сообщило в эту пятницу, 11 марта 2022 года, о 782 новых случаях заболевания COVID-19 в Колумбии. За последние 24 часа было обработано 11 030 тестов, из которых 11 030 — ПЦР и 16 249 — антигены.

В докладе также отмечается, что 35 колумбийцев умерли от этой болезни за последний день. Таким образом, с начала пандемии в стране зарегистрировано в общей сложности 139 255 смертей из-за вируса.

Суммируя все цифры, Колумбия достигла в общей сложности 6 075 656 случаев инфицирования, из которых 7 466 являются активными случаями и 5 906 638 соответствуют положительным случаям, которым уже удалось преодолеть болезнь.

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