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Умер Рамон Эдуардо Седеньо, один из лучших гитаристов Гондураса

12 март 2022

Тегусигальпа, 11 марта Музыкант Рамон Эдуардо «Guayo» Седеньо, считающийся одним из лучших гитаристов Гондураса, скончался в эту пятницу, по-видимому, от респираторных заболеваний, сообщили в социальных сетях источники, близкие к артисту. Родился в Ла-Сейбе, в Гондурасском Карибском бассейне, где он родился 7 января 1974 года, «Guayo» Cedeño, как он был наиболее известен в мире искусства, также был известным продюсером. Его музыка была разделена на центральноамериканском уровне с оркестром Папайи, в то время как в своей стране он сопровождал певцов и авторов песен Гильермо Андерсона, который умер в августе 2016 года; Аурелио Мартинеса и Карлу Лару, среди других артистов, в течение нескольких лет. В Тегусигальпе он был связан с музыкальной группой Los Diablos Negros, основанной 40 лет назад. Сын одноименного гондурасского музыканта, оказавшего большое влияние на его карьеру и который, по его словам, был его героем, «Guayo» выпустил в 2015 году его первый альбом Coco Bar, посвященный его отцу и гондурасской музыке 1960-х годов прошлого века. Помимо отца, на «Гуайо» также повлияли такие известные музыканты, как Джон Колтрейн, Джимми Хендрикс, Карлос Сантана и Дибло Дибала и другие. Гильермо Андерсон, возможно, лучший певец и автор песен из когда-либо существовавших в Гондурасе, сопровождал несколько туров по Европе, Азии, США и Центральной Америке. «Очень печальная эта ужасная новость оставляет важный след, Гуайо», - написала в социальных сетях Ластения Годой, жена Гильермо Андерсона, узнав о смерти Рамона Эдуардо Седеньо. Писатель Фабрисио Эстрада опубликовал: «Да, роковая неделя для гондурасской музыки: Гуайо Седеньо покидает нас. Впечатляющий. Действительно в шоке». В среду Гондурас также потерял молодую учительницу музыки и скрипачку Алехандру Мендосу, а во вторник скончался Хайро Лопес, один из основателей музыкальной группы Café Guancasco. Мендоса и Лопес также были известными художниками в Гондурасе, и их смерть, наряду с гибелью «Гуайо» Седеньо, вызвала большой ужас в центральноамериканской стране. ШЕФ гр/ррт

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