Рафа Надаль выживает на старте в Индиан-Уэллсе с очередным эпическим камбэком

Испанец Рафа Надаль устроил еще один впечатляющий камбэк в субботу, победив молодого американца Себастьяна Корду в драматическом плей-офф на Indian Wells Masters 1000.

Надаль, теннисист с наибольшим количеством титулов Большого шлема (21) в истории, поднял дефицит 5:2 в финальном сете и выиграл частичные матчи 6-2, 1-6 и 7-6 (7/3) за два с половиной часа игры.

35-летний испанец остается непобедимым после 16 матчей в начале сезона, с памятным триумфом на Открытом чемпионате Австралии, первом турнире Большого шлема года.

ГБВ/мА