Путин обвиняет украинские войска в «грубых нарушениях» гуманитарного права (Кремль)

Президент России Владимир Путин обвинил украинские силы в «грубых нарушениях» гуманитарного права и призвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца оказать давление на Киев, чтобы положить им конец.

Во время телефонного разговора со своими двумя коллегами Путин упомянул «внесудебные убийства противников», «захват заложников гражданскими лицами» и их «использование в качестве живого щита», а также «развертывание «тяжелого оружия в жилых районах, вблизи больниц, школ и детских садов», говорится в заявлении Кремля.

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