Премьер-лига отозвала у Абрамовича разрешение на управление клубом

Премьер-лига объявила в субботу, отозвав российского владельца «Челси», Романа Абрамовича, его разрешение как лидера клуба, после замораживания его активов британским правительством.

«После санкций, введенных британским правительством, совет директоров Премьер-лиги снял Романа Абрамовича с должности директора футбольного клуба «Челси», — написал организатор чемпионата Англии.

Это решение «не влияет на способность клуба тренироваться и играть в игры», можно прочитать в коротком заявлении.

В четверг британское правительство объявило о новых санкциях против нескольких российских бизнесменов, включая миллионера Романа Абрамовича, который владеет «Челси» с 2003 года и чьи активы были заморожены.

Эта мера, принятая на основании предполагаемой связи Абрамовича с президентом России Владимиром Путиным, отдавшим приказ о военном вторжении в Украину, сопровождалась разрешением клуба продолжать свою деятельность, но со значительными ограничениями.

«Челси» не может продавать билеты на свои матчи, продавать маркетинговые предметы, подписывать игроков или продлевать контракты с футболистами в платежной ведомости.

Продажа клуба, решение о которой принял Абрамович до замораживания его активов, может состояться, но зеленый свет правительства на эту операцию будет зависеть от того, что олигарх не получит никакой прибыли.

Во время объявления о продаже клуба, 2 марта, Абрамович пообещал, что деньги будут выделены фонду помощи жертвам войны в Украине.

За эти годы 55-летний российский миллионер инвестировал 1,8 миллиарда евро (1,96 миллиарда долларов) в клуб под своим президентством, завоевав 19 титулов.

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