Потенциальная приостановка платежей российскими нефтяными компаниями, согласно агентству Fitch

Рейтинговое агентство Fitch в субботу снизило долговой рейтинг 28 российских сырьевых компаний и заявило, что возможен «дефолт».

Fitch снизило с B до «в основном CC» оценку крупной газовой группы «Газпром», нефтяной компании «Лукойл», горнодобывающих компаний «Русал», «Полюс», «Евраз» и 23 других компаний, работающих с сырьем.

Поэтому «вероятно», что эти компании не смогут выполнить свои финансовые обязательства.

Для агентства по нотации рисков разрешение, данное российским правительством на погашение долгов в рублях, возникших в странах, включенных в список «враждебных», может поставить под угрозу способность этих компаний своевременно выплачивать платежи кредиторам.

Этот список включает все страны Европейского Союза, Австралию, Великобританию, Канаду, Монако, Южную Корею, США, Швейцарию и Японию.

Эта мера является частью пакета действий Кремля и российского центрального банка по ограничению обвала национальной валюты, которая потеряла половину своей стоимости из-за санкций западных держав против России после вторжения в Украину.

Fitch считает, что «продолжающееся ужесточение санкций, включая ограничения на торговлю и импорт энергоносителей, повышает вероятность политической реакции со стороны России и ослабляет ее экономику, в результате чего ухудшается деловая среда».

Соединенное Королевство объявило об эмбарго на российскую нефть во вторник, а также США на нефть и газ.

Moody's, еще одно рейтинговое агентство, также разместило облигации Газпрома и Лукойла на этой неделе на уровне, предполагающем очень высокий риск дефолта.

В начале марта три крупных рейтинговых агентства поместили Россию в категорию, в которой она может не вернуть долг в долгосрочной перспективе из-за накопления санкций против нее.

Затем Fitch снизило этот показатель еще больше, указывая на то, что Россия столкнулась с «неизбежным дефолтом» по своему долгу.

Чем ниже рейтинг платежеспособности, тем меньше доверия кредиторы будут испытывать к этой стране, что затрудняет им заимствование под разумные процентные ставки.

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