Португальские эмигранты в Европе вернутся на избирательные участки в эти выходные

Лиссабон, 12 марта Португальские эмигранты, проживающие в других европейских странах, возвращаются в эти выходные на выборы в законодательные органы, после того как Конституционный суд постановил, что их голос должен быть повторен, хотя Социалистическая партия уже имеет абсолютное большинство голосов. В общей сложности 946 841 португалец имеет право голоса в европейском избирательном круге, в котором выборы повторяются, но только четыре сотни зарегистрировались для личного депонирования своего бюллетеня. Очное голосование проходит в эту субботу и воскресенье в посольствах и консульствах Португалии. Голосование по почте также разрешено всем, кто запросил его, но будут учтены только бюллетени, полученные в Португалии до 23 марта. В феврале Конституция постановила, что голосование эмигрантов в Европе должно быть повторено после того, как была подана апелляция об отмене 80 процентов голосов в этом избирательном круге. Эти голоса, около 157 000, были аннулированы после того, как бюллетени, сопровождавшиеся копией удостоверения личности избирателя, а другие бюллетени, не включенные в него, были смешаны в урнах для голосования. На этой неделе правительство напомнило избирателям о том, как им следует отправлять свой голос по почте и где размещать копию документа, удостоверяющего личность, чтобы избежать дальнейших проблем. После повторения голосования окончательные результаты выборов в законодательные органы Португалии станут известны только 25 марта, если не будет подано никакой другой апелляции. Европейский избирательный круг избирает двух из 230 депутатов парламента Португалии. Это новое голосование не изменит будущего правительства Португалии, поскольку социалист Антониу Кошта имеет абсолютное большинство голосов, но задерживает инаугурацию нового кабинета и обработку ожидаемого бюджета на 2022 год. В отсутствие двух мест, избранных Европейским избирательным кругом, Социалистическая партия получила 118 из 230 депутатов Палаты, в то время как в Социал-демократической партии (СДП, правоцентристская партия). ШЕФ ПФМ/АМГ