Попович побил рекорд по победам в НБА в регулярном сезоне

САН-АНТОНИО (AP) — Грегг Попович уже является самым успешным тренером в истории регулярного чемпионата НБА, достигнув 1336 в пятницу, когда «Сан-Антонио Спёрс» вернулись и выиграли 104-102 над Ютой Джаз.

Попович разорвал связь с Доном Нельсоном, своим другом и наставником, которого он был ассистентом во время своего двухсезонного пребывания в «Голден Стэйт», начиная с 1992 года.

Важной вехой стал матч Поповича 2.030-й и в его 26-м сезоне с «Сан-Антонио», единственной франшизой, в которой он работал тренером.

И, как и ожидалось, Попович не стал сильно шуметь, чтобы отпраздновать это событие.

Стратег часто отвергает или игнорирует похвалу за свои личные достижения. Он часто заявляет, что просто появляется на работе и позволяет мячу катиться.

Ничто не может быть дальше от реальности.