Попович стал самым успешным тренером в истории НБА

Лос-Анджелес (США), 11 марта Грегг Попович, легендарный тренер «Сан-Антонио Спёрс», стал в эту пятницу тренером с наибольшим количеством побед в регулярном сезоне в истории НБА. Попович добился своей 1336-й победы благодаря многострадальной, но очень заслуженной победе «Сан-Антонио Спёрс» против «Юта Джазз» (104-102), которая в итоге упала после плохой четвертой четверти (40-28), несмотря на то, что выиграла 15 очков за 10 минут до конца. Таким образом, тренер «Спёрс» превзошел Дона Нельсона, который до сих пор держал рекорд, выиграв 1335 игр. В отличие от Нельсона, огромного эталона скамеек НБА, прошедшего через многие команды, Попович является синонимом успеха, настойчивости и лояльности со «Спёрс», которыми он бесперебойно управлял с сезона 1996-1997 годов. Попович полностью изменил ДНК франшизы и привел «Шпоры» к победе в пяти рингах (1999, 2003, 2005, 2007 и 2014). Необыкновенная карьера Поповича в НБА в основном связана с легендой баскетбола, такой как Тим Дункан, а также с другими выдающимися игроками, такими как Дэвид Робинсон, Кауи Леонард, Тони Паркер или Ману Джинобили. ШЕФ двп/мсп