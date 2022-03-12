Попович стал самым успешным тренером в истории НБА

(дополнено заявлениями Поповича и реакциями Адама Сильвера и Пау Газоля) Лос-Анджелес (США), 11 марта Грегг Попович, легендарный тренер «Сан-Антонио Спёрс», стал в эту пятницу тренером с наибольшим количеством побед в регулярном сезоне в истории НБА. Попович добился своей 1336-й победы благодаря многострадальной, но очень заслуженной победе «Сан-Антонио Спёрс» против «Юта Джазз» (104-102), которая в итоге упала после плохой четвертой четверти (40-28), несмотря на то, что выиграла 15 очков за 10 минут до конца. Таким образом, тренер «Спёрс» превзошел Дона Нельсона, который до сих пор держал рекорд, выиграв 1335 игр. В отличие от Нельсона, огромного эталона скамеек НБА, прошедшего через многие команды, Попович является синонимом успеха, настойчивости и лояльности со «Спёрс», которыми он бесперебойно управлял с сезона 1996-1997 годов. Попович полностью изменил ДНК франшизы и привел «Шпоры» к победе в пяти рингах (1999, 2003, 2005, 2007 и 2014). Необыкновенная карьера Поповича в НБА в основном связана с легендой баскетбола, такой как Тим Дункан, а также с другими выдающимися игроками, такими как Дэвид Робинсон, Кауи Леонард, Тони Паркер или Ману Джинобили. После матча, который поставил ему рекорд, Попович заверил СМИ, что такой бренд «не принадлежит одному человеку». «Баскетбол — командный вид спорта. Вы читаете своим игрокам, что вы должны делать что-то вместе, и это, безусловно, было в моей жизни с этими замечательными игроками, тренерами и командой, которой я был благословлен, а также при поддержке этого замечательного города», - пояснил он. «Мы все разделяем этот рекорд. Он не мой. Это наше, отсюда в город», - добавил он. Кроме того, комиссар НБА Адам Сильвер сдался наследию Поповича. «Его успех с «Спёрс» беспрецедентен в нашей лиге, поэтому вполне уместно, что он сейчас удерживает рекорд по большинству побед», - говорится в заявлении он. «Его лидерство и твердая приверженность баскетболу широко восхищаются поколениями игроков и тренеров. Поздравляю Попа (его прозвище) с последним достижением в этой легендарной гонке», - добавил он. Многочисленные деятели НБА похвалили Поповича за достижение этого рекорда, в том числе испанец Пау Газоль, выступавший за «Спёрс» с 2016 по 2019 год. «Огромные поздравления Попу, всем членам его команды на протяжении всех этих лет и всей организации Spurs с этим невероятным достижением!» , написал Gasol в Твиттере. ШЕФ двп/яг