Папа просит избегать «фракций» в церкви во время поминовения святых

Рим, 12 марта Папа Римский Франциск призвал сегодня «избежать соблазна добиваться личных успехов и формировать фракции» внутри Церкви на мессе, отмечаемой в Риме по случаю четвертого столетия канонизации таких святых, как Франциск Лойола и Тереза Иисуса, которые, наконец, не совершили канонизацию, но только присутствовал на нем. «Мы не солисты, которые хотят быть услышанными, а братья, которые образуют хор. Давайте вместе с Церковью отвергнем искушение добиваться личного успеха и объединяться в фракции. Давайте не позволим себе увлечься клерикализмом, который делает нас жесткими, или идеологиями, которые разделяют», - приказал понтифик. Он добавил: «Святые, которых мы помним сегодня, были колоннами причастия, они напоминают нам, что на небесах, несмотря на наши различия в характере и перспективах, мы призваны быть вместе, и если мы собираемся быть едиными навсегда там, почему бы не начать отныне здесь?» Франциск, которому пришлось приостановить некоторые акты, такие как Пепельная среда месса из-за проблем с коленом, присутствовал на праздновании четвертого столетия восхождения к алтарям основателя Общества Иисуса, его ордена, святого Игнатия Лойолы. Но также миссионер-иезуит Фрэнсис Ксавьер, Сан-Исидро Лабрадор и Святая Тереза Иисуса, все испанцы, и итальянец Сан-Фелипе Нери, основатель Конгрегации ораторского искусства, провозгласили святыми 12 марта 1622 года папой Григорием XV. Месса состоялась в церкви Иисуса в Риме, главном храме Общества Иисуса, к которому принадлежит аргентинский папа, хотя он и не совершал литургию, но присутствовал на ней, сидя на алтаре без литургических стен и просто читая свою проповедь. Чиновником обряда был генерал Общества Иисуса венесуэльский Артуро Соса. Франциск напомнил, что для того, чтобы достичь Иисуса, «мы должны покинуть равнины посредственности и спуски утешения». «Мирское искушение состоит в том, чтобы искать славу, не проходя через крест. Нам нужны знакомые пути, прямые и ровные, но чтобы найти свет Иисуса, нам нужно постоянно выходить из себя и идти за Ним», — призвал он. Потому что, пояснил он, всегда существует риск «считать себя хорошими учениками», которые на самом деле не следуют за Христом, а «остаются неподвижными и пассивными». Папа также защищал молитву и поощрял молитвы за «продолжающуюся войну», ссылаясь на вторжение в Украину. ШЕФ г/амг