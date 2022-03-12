Польша объявила о продлении мер по борьбе с инфляцией

Премьер-министр Польши объявил в субботу, что временные меры, принятые в конце ноября против инфляции, будут продлены и что правительство готовит механизмы поддержки пострадавших от войны секторов экономики в Украине.

Меры, которые в основном заключались в временном снижении налогов и должны были действовать до июля, будут продлены, пояснил Матеуш Моравецкий, не предоставляя никаких дополнительных подробностей, во время посещения насосной станции газопровода Baltic Pipe на северо-западе Польши.

«Инфляционный щит будет продлен, потому что борьба с Путиным связана с издержками: ростом цен на топливо, газ и другое сырье, что также влияет на продовольствие», — заявил Моравецкий, ссылаясь на высокую цену на зерно, сообщает агентство PAP.

Антиинфляционный щит в основном снижает НДС на газ (который вырос с 23 до 8% и который с 1 февраля составляет 0%) и снижает НДС на электроэнергию, топливо, отопление и удобрения.

Инфляция в Польше резко выросла и достигла 9,2% в январе.

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