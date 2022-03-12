Почеттино прочитал свою самую грубую и искреннюю лекцию после выбывания против «Реала»: «Я чувствую себя облажаемым»

Игроки покинули парковку лагеря Лож, защищенную стеной охранников, чтобы максимально избежать контакта с людьми. Только одному смелому человеку было предложено пересечь эту черту, чтобы присутствовать на присутствующих СМИ: Маурисио Почеттино. Менеджер был очень расстроен против судейства после падения с «Реалом», в то же время он взял на себя ответственность своей группы, чтобы отреагировать на Бордо в это воскресенье в Лиге 1 и продолжить поиски нового титула чемпиона Франции.

Аргентинский тренер был откровенен перед микрофонами и подробно рассказал, как он себя чувствует в настоящее время после ликвидации. «Разочарован. Не только мы, но и весь клуб. Разочарование очень велико. Это были очень трудные дни. Это нормально, что у нас не самая лучшая энергия. Но ответственность огромна: закончить сезон наилучшим образом. Мы знаем, что нам нужно завоевать титул. Это воскресенье - возможность для победы», - заявил он в разгар этого трудного момента.

И добавил о своем личном статусе: «Как я себя чувствую? Трахнул! Трахнул, потому что, анализируя матч, я думаю, что и здесь, в Париже, и в течение первых 60 минут в Мадриде команда была выше. Вполне заслуженно, возможно, с большим расстоянием на табло. То, как квалификация убегает от нас, это отстой. Простите за слово. Это оставляет тебя облажающимся и что-то внутри, что трудно вытащить. Гнев, раздражение. Тот дискомфорт, который затрудняет сон по ночам, но берете на себя ответственность за движение дальше. Но это не значит, что я не чувствую себя сильной. Я чувствую себя сильной, чтобы уложиться в следующие сроки».

В поединке тренеров Карло Анчелотти одержал победу в 1/8 финала (Фото: Reuters)

Кроме того, он пояснил, что если болельщики проявят гнев на то, что произошло в Лиге чемпионов, команда поймет эту демонстрацию. «Атмосфера в воскресенье будет такой, какой хотят наши болельщики. Мы понимаем ваше разочарование. Они могут показать свои чувства. Мы знаем, что победа над «Бордо» не утешит нас от разгрома с Мадридом, но важно уважать цель победы в чемпионате», — пояснил Маурисио.

С другой стороны, они также проконсультировались с ним о действиях Кейлора Наваса с его коллегой по посту после роковой ошибки, которая спровоцировала возвращение «Реала»: «Они разделяют одно и то же чувство разочарования. Это два отличных вратаря. Они разочарованы. Кейлор продемонстрировал свою поддержку Джиджио Доннарумме и всей команде. Игроки, которые не играют, также участвуют в соревновании, даже если их нет на поле. Он продемонстрировал свою поддержку. Но, рассмотрев это со всех сторон, я не понимаю, как VAR не указывает на ошибку Доннаруммы. Это не оправдание, это оказало огромное эмоциональное воздействие».

Почеттино снова сделал mea culpa и закрыл конференцию размышлением. «Это коллективный вопрос. Носить эту рубашку — это ответственность. Это трудное время для всех, сложное. Но нам нужно выбраться из этого. И получите результат в воскресенье. В состав команды войдут молодые люди. Но главные игроки также должны быть на поле, чтобы играть и устранять разочарование, которое они испытывают», - заключил аргентинец, поставив перед собой цель Лиги 1 до конца сезона.

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