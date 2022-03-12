Игроки прервали Necaxa vs Querétaro, чтобы сформировать круг мира

Спустя почти неделю после столкновений на стадионе Коррегидора в Керетаро, которые ознаменовали мрачную главу в истории мексиканского футбола, 10-й тур прошел гладко. Лига возобновилась противостоянием между «Лучами Некакса» и «Белыми петухами», хотя в рамках мирных протоколов игроки прервали матч, чтобы сформировать круг мира в центре поля.

За пять секунд до того, как секундомер забил 62-ю минуту, 22 игрока на поле отказались от удара головой в центральный круг. Как только судья взял мяч в руки, он встретил свою команду там же, чтобы обняться с остальными игроками и образовать круг в символ мира. Этот жест был воспроизведен персонажами, расположенными в зоне скамейки.

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