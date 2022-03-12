Парк Play Land был закрыт муниципалитетом Сурко после громоздкой аварии в механической игре

Несчастный случай произошел в эту пятницу, 11 марта, на одной из игр Play Land Park Jockey Plaza, расположенной на Хавьере Проспект Прадо, в районе Сурко, в результате чего в результате были получены две травмы.

По словам свидетеля инцидента в «América Noticias», одна из тележек игры сошла с рельсов примерно в 21:30 в эту пятницу, в результате чего некоторых пассажиров уволили.

Эти пассажиры, о которых до сих пор было известно, что они получили травмы, были доставлены в клинику Монтефиори для немедленного лечения, однако власти, отправившись на место инцидента, приняли решение закрыть парк Play Land.

Майор Чокеуанка из полицейского участка Монтеррико подробно рассказал о том, что произошло в парке Play Land. «Единственное, что я могу вам сказать, это то, что этот факт является предметом расследования и что произошла механическая игра, в которой один из танков сломался. Это будет расследовано, и все причастные к этому лица отправятся в Депинкри для соответствующего расследования. Как видите, инспекция и Indecopi пришли», - сказал он.

Следует сообщить, что сотрудники Depincri de Surco не смогли легко войти, потому что администратор и охрана не разрешили им войти. Через несколько минут они смогли войти в это место и посмотреть, что произошло в этой трагической аварии.

«Вы не могли войти, потому что не было разрешения от администратора, и он только что приехал в 23:00, и открыл нам дверь. Это уже подлежит расследованию», — заявил майор Чокеуанка.

Свидетели рассказали подробности о трагическом событии

Один из людей, попавших в эту механическую игру, утверждал, что через три минуты он услышал крик, кроме того, что в этой игре не было ремня безопасности, а только утюг.

«На самом деле, я приехал, когда машина уже оторвалась, как вы видите, это вращающаяся игра. Я ожидал, что происходит внутри, чтобы увидеть, есть ли раненые, и через 15 или 20 минут прибыла скорая помощь, которая остановилась перед игрой. Я увидел, что 18-летняя девочка вышла на носилках и с бандажом для шеи. Его нога также кровоточила, потому что у него была рана», - сказал один из свидетелей.

«Через некоторое время приехал ребенок с инвалидной коляской. Ему было примерно 10-11 лет. Его избили, и был небольшой порез», - добавил молодой свидетель.

Свидетель рассказывает подробности о времени аварии

По словам свидетеля инцидента в América Noticias, одна из тележек сошла с рельсов примерно в 21:30 в эту пятницу, в результате чего некоторых пассажиров уволили.

«Прошло четыре минуты, и вдруг он остановился. Это выглядело как пожар, потому что люди начали кричать, и мы увидели девушку, просящую помощи для своей подруги и заглядывающую в центр города. Я не видел, чтобы он вышел из телеги, но что мальчик вышел (уволен)», - сказал он.

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