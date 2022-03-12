Play Land Park: Двое детей в возрасте 10 и 13 лет получили травмы в результате механического несчастного случая с азартными играми, один находится в отделении интенсивной терапии

11 марта произошла ужасная авария в механической игре в Play Land Park, в Жокей-клубе в районе Сурко. Повозка вышла из полосы, и из-за высокой скорости люди вышли из игры. Сообщалось о двух травмах, и теперь тетя жертв сообщила в Twitter, что один из них был госпитализирован в отделение интенсивной терапии (ICU), но компания не несет ответственности.

Джумира Агилар идентифицировала себя в твите как тетя двух несовершеннолетних, получивших травмы от механической игры в Play Land Park. Одному из них 10 лет, а другому 13. Пользователь отметил, что у них множественные травмы и повреждения, в том числе проколотое легкое.

«Вчера два моих племянника получили ранения в Play Land Park, двое детей в возрасте до 10 и 13 лет были серьезными, и один только что перешел в отделение интенсивной терапии со сломанными ребрами, проколотым легким и многим другим. Глава ПЛП минимизирует это как случайный случай, а не безнаказанность», - написала она в социальной сети.

«Ответственность на 100% лежит на Play Land Park, это могли быть другие дети, которые получили ранения или даже погибли, поэтому многим из них было разрешено войти. Пусть это не станет еще одним случаем безнаказанности. Это не случайное событие, это халатность», - добавил он в своей публичной жалобе.