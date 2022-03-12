Play Land Park: Indecopi контролирует парк развлечений после ужасной аварии, в результате которой двое получили ранения

Прискорбная авария, произошедшая в эту пятницу, привела к травмам двух человек, когда одна из механических игр, которая проходила на высокой скорости в В Play Land Park у жокей Surco произошла механическая неисправность.

На изображениях, распространяемых в социальных сетях, вы можете увидеть момент, когда одна из тележек отрывается от своей оси и стреляет наружу, вызывая отчаяние среди пользователей.

Indecopi рассказала в социальных сетях о том, что произошло, и отметила, что, узнав об аварии на одной из механических игр в Play Land Park, «наша аудиторская команда выполняет соответствующий надзор для сбора информации о мерах, принятых в отношении пострадавших людей».

Глава Indecopi Хулиан Паласин также отметил, что инцидент расследуется. «В связи с печальными событиями, произошедшими в Play Land Park, официальная аудиторская группа Indecopi уже проводит свою работу на месте вместе с другими органами власти. Мы внимательно относимся к любой ситуации, которая ставит под угрозу неприкосновенность людей».

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Один из участников игры предупредил на квадроциклах, что сиденья не имеют ремня безопасности, а перила, что не обеспечивает достаточной безопасности для людей.

Пострадавшие, двое молодых людей, были доставлены в ближайшую клинику. Некоторые свидетели заявили, что парк развлечений продолжал функционировать даже после аварии, что побудило посетителей жаловаться.

Скорая помощь прибыла в парк развлечений, чтобы помочь раненым, а также безмятежникам из района и сотрудникам перуанской национальной полиции.

ТЕСТИ

Авария была записана на видео свидетелями, которые находились в парке развлечений. «Нечто ужасное произошло в Play Land Park. Человек вылетел в игре, и мы увидели его ботинок на полу, тележка развалилась на куски», - написал один из присутствующих в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, молодой человек, который был на борту затронутой механической игры, попытался объяснить, что произошло: «Эта игра находится на входе, поэтому мы решили подняться. Во время вылета мы замечаем, что ремень безопасности находится очень далеко от бедер, поэтому безопасность не так хороша. Тележка поднимается до 45 градусов, потом она тянет вас сразу», - сказал он Panamericana.

«Прошло около 5 минут, и они внезапно остановили игру. Три повозки сзади, девушка плакала и просила о помощи. Похоже, молодой человек вырвался на свободу и, возможно, улетел. Мне кажется, что есть двое раненых», - продолжил он.

«Через 15 минут скорая помощь прибыла и вышла на фронт игр. Я видел, как 18-летняя девочка вышла на носилках и в шейной скобе. Через некоторое время 11-летний мальчик вышел в инвалидной коляске, его всех ударили порезом», - рассказал América Tv свидетель.

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